Медведев: поставки оружия Украине не спасут страны Запада от возмездия
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выразил мнение, что поставки вооружений Украине странами Запада не спасут «от возмездия».
Он отметил, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто, его британский коллега Бен Уоллес и др. В своих заявлениях говорят о том, что поставки оружия Украине предотвратят «экспансию России» и «мировую войну». «Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху», – написал Медведев.
27 января Крозетто по итогам встречи с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что «если российские танки придут в Киев, разразится Третья мировая война». Об этом писало издание RaiNews.
«Несть числа дуракам во властных структурах Европы. Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву «м», – прокомментировал это заявление Крозетто Медведев.
Про слова Уоллеса о том, что НАТО должно передать Украине все вооружение, которым Альянс располагает, зампред Совбеза России написал, что «чего ждать от предпринимателя с незаконченным высшим образованием и его скудоумных соседей».
Ранее стало известно, что страны Запада планируют передать Украине большой объем танков и бронемашин: 25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams, в тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. Как заявил днем советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев также ведет переговоры о поставках авиации.