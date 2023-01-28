Медведев: поставки оружия Украине не спасут страны Запада от возмездия

Он отметил, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто, его британский коллега Бен Уоллес и др. В своих заявлениях говорят о том, что поставки оружия Украине предотвратят «экспансию России» и «мировую войну». «Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху», – написал Медведев.