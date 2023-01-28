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Медведев: поставки оружия Украине не спасут страны Запада от возмездия

Ведомости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале выразил мнение, что поставки вооружений Украине странами Запада не спасут «от возмездия».

Он отметил, что министр обороны Италии Гвидо Крозетто, его британский коллега Бен Уоллес и др. В своих заявлениях говорят о том, что поставки оружия Украине предотвратят «экспансию России» и «мировую войну». «Во-первых, защита никому не нужной в Европе Украины не спасёт от возмездия одряхлевший Старый Свет, случись что. Во-вторых, если третья мировая война начнётся, то она, увы, будет не на танках и даже не на истребителях. Тогда уж точно – всё в труху», – написал Медведев.

27 января Крозетто по итогам встречи с министром обороны Франции Себастьяном Лекорню заявил, что «если российские танки придут в Киев, разразится Третья мировая война». Об этом писало издание RaiNews.

«Несть числа дуракам во властных структурах Европы. Какой-то министр обороны какой-то Италии назвал поставку Украине бронетехники и другого оружия предотвращением третьей мировой. Редкий чудак на букву «м», – прокомментировал это заявление Крозетто Медведев.

Про слова Уоллеса о том, что НАТО должно передать Украине все вооружение, которым Альянс располагает, зампред Совбеза России написал, что «чего ждать от предпринимателя с незаконченным высшим образованием и его скудоумных соседей».

Ранее стало известно, что страны Запада планируют передать Украине большой объем танков и бронемашин: 25 января США объявили о передаче Украине 31 танка M1 Abrams, в тот же день о поставке 14 танков Leopard 2 объявила Германия. Как заявил днем советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, Киев также ведет переговоры о поставках авиации.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных