Глава МИД Швеции сообщил о «паузе» в процессе вступления страны в НАТО
Процесс вступления Швеции в НАТО приостановлен из-за событий последних дней, сообщил министр иностранных дел страны Тобиас Бильстрем. Об этом пишет шведская газета Expressen.
Глава МИДа отметил, что сожжение Корана у посольства Турции в Стокгольме и протестные акции с критикой президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана «не облегчили» вступление Швеции в альянс.
«События последних нескольких недель временно приостановили процесс, но актуальным остается то, что без выполнения условий меморандума Швеция не выполнила бы свою часть работы. Поэтому правительство сейчас также вкладывает энергию и время для того, чтобы мы продвинулись в этом процессе», – цитирует издание Бильстрема. Пресс-секретарь главы шведского МИДа Анна Эрхардт позднее уточнила, что процесс не останавливался и Швеция продолжает реализацию трехстороннего меморандума между странами. «Но Турция должна решить, когда его ратифицируют», – добавила она.
Бильстрем предположил, что Швеция станет полноправным членом НАТО в июле 2023 г. – он выразил надежду, что этот вопрос будет решен на саммите в Вильнюсе.
Как утверждает Expressen, с момента протестов и сожжения Корана сотрудники шведского МИДа встретились с послами 25 мусульманских стран, чтобы «успокоить реакцию».
21 января датский политик, лидер антиисламской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран перед посольством Турции. Эрдоган заявил, что Швеции больше не стоит ждать поддержки ее заявки на вступление в НАТО от Турции после скандальных акций в Стокгольме.
В феврале в Брюсселе должны были состояться переговоры Турции, Швеции и Финляндии по поводу вступления в НАТО, но они были отложены на неопределенный срок. При этом 24 января глава МИД Финляндии Пекка Хаависто допустил возможность дальнейшего рассмотрения заявки страны на вступление в НАТО без Швеции, если препятствия будут возникать снова и снова.
В 2022 г. Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО. Единственными странами, от которых они не получили одобрения на этот шаг, стали Турция и Венгрия. Согласно подписанным в июне договоренностям, Стокгольм и Хельсинки обещали Анкаре расследовать и пресекать любое финансирование и вербовочную деятельность Рабочей партии Курдистана (РПК), признанной в Турции террористической. Кроме того, Швеция и Финляндия обязались рассматривать запросы Турции об экстрадиции подозреваемых в терроризме, а Стокгольм отдельно заявил об ужесточении антитеррористического законодательства в стране.