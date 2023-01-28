Экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел избран президентом Чехии

Петр Павел родился 1 ноября 1961 г. в городе Плана Пльзеньского края Чехии. Военную карьеру он начал в 1983 г., в том числе работал в военной чешской разведке. С 2012 г. по 2015 г. Павел был начальником Генерального штаба армии Чехии, в должности председатель военного комитета НАТО он находился в период с 2015 по 2018 г.