Экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел избран президентом Чехии
Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел победил на президентских выборах в Чехии, сообщило Чешское телевидение. Он вступит в должность 9 марта 2023 г.
По данным издания, после обработки 99,99% протоколов второго тура президентских выборов, Павел набирает 58,32% – за него проголосовало более 3,3 млн человек. Его оппонент – бывший премьер Чехии Андрей Бабиш – получил 41,67% голосов (2,4 млн человек). Явка составила 70,25%.
Первый тур президентских выборов в Чехии состоялся 14 января, по его итогам во второй тур вышли Павел и Бабиш, получившие 35,4% и 34,99% соответственно. По итогам первого тура перевес в пользу Павла составил примерно 22 000 голосов, уточняло Чешское телевидение. Остальные кандидаты на президентский пост – чешский экономист, бывший ректор университета имени Менделя в Брно Дануше Нерудова, сенатор Павел Фишер и дипломат Ярослав Башта – не набрали необходимого количества голосов.
Петр Павел родился 1 ноября 1961 г. в городе Плана Пльзеньского края Чехии. Военную карьеру он начал в 1983 г., в том числе работал в военной чешской разведке. С 2012 г. по 2015 г. Павел был начальником Генерального штаба армии Чехии, в должности председатель военного комитета НАТО он находился в период с 2015 по 2018 г.