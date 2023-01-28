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Экс-председатель военного комитета НАТО Петр Павел избран президентом Чехии

Ведомости

Бывший председатель военного комитета НАТО Петр Павел победил на президентских выборах в Чехии, сообщило Чешское телевидение. Он вступит в должность 9 марта 2023 г.

По данным издания, после обработки 99,99% протоколов второго тура президентских выборов, Павел набирает 58,32% – за него проголосовало более 3,3 млн человек. Его оппонент – бывший премьер Чехии Андрей Бабиш – получил 41,67% голосов (2,4 млн человек). Явка составила 70,25%.

Первый тур президентских выборов в Чехии состоялся 14 января, по его итогам во второй тур вышли Павел и Бабиш, получившие 35,4% и 34,99% соответственно. По итогам первого тура перевес в пользу Павла составил примерно 22 000 голосов, уточняло Чешское телевидение. Остальные кандидаты на президентский пост – чешский экономист, бывший ректор университета имени Менделя в Брно Дануше Нерудова, сенатор Павел Фишер и дипломат Ярослав Башта – не набрали необходимого количества голосов.

Петр Павел родился 1 ноября 1961 г. в городе Плана Пльзеньского края Чехии. Военную карьеру он начал в 1983 г., в том числе работал в военной чешской разведке. С 2012 г. по 2015 г. Павел был начальником Генерального штаба армии Чехии, в должности председатель военного комитета НАТО он находился в период с 2015 по 2018 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных