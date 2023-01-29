Рогов сообщил о двух погибших и семи раненых при обстреле моста под Мелитополем
Два человека погибли, семеро получили ранения в результате удара украинских военных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS по мосту через реку Молочную в Мелитопольском районе Запорожской области, сообщил в своем Telegram-канале член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
Он уточнил, что украинской стороной было выпущено три ракеты HIMARS, одну из них удалось сбить. «Удар был нанесен в момент проведения ремонтных работ работниками железной дороги. Всего пострадало 9 мирных человек. На данный момент известно о двух убитых и семи раненых», – написал он.
Ранее Рогов сообщил, что днем 29 января в 12:30 вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар из HIMARS по мосту, где в это время проводились ремонтные работы.
Ранее чиновник сообщил о возросшей военной активности на Запорожском направлении. Рогов заявил, что российские военные перешли в локальное наступление 19 января. Тогда он добавил, что под контроль РФ перешли четыре населенных пункта в Запорожской области.
23 января Рогов сообщил, что российские войска отодвинули линию обстрела от населенных пунктов в регионе. На следующий день он заявил, что линия фронта постепенно сдвигается к северу области. 25 января российские военные сорвали наступление ВСУ в регионе, сообщал Рогов. После этого он рассказал о перехвате стратегической инициативы в Запорожской области и заявил, что «генеральное наступление» российской армии в регионе еще впереди.