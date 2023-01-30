Путин на год продлил срок госслужбы Сергею Иванову
Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной госслужбы до 31 января 2024 г. своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову, такое распоряжение опубликовано на портале правовой информации.
31 января Иванову исполняется 70 лет.
В ноябре 2022 г. Путин подписал закон, предусматривающий возможность повышения с 65 до 70 лет предельного возраста выхода на пенсию для чиновников, замещающих должность категории «руководители» высшей группы должностей. Норма распространяется в том числе на гражданских служащих этой категории в аппаратах Совфеда и Госдумы, в федеральных и региональных органах исполнительной власти.
При этом в марте 2021 г. Путин подписал закон, который снимает установленные для госслужащих возрастные ограничения в 70 лет для назначаемых им чиновников, в частности министров, глав силовых ведомств и других.
Сергей Иванов занял пост спецпредставителя президента по экологии и транспорту в августе 2016 г. До этого он занимал должности руководителя Администрации президента, зампреда правительства и министра обороны РФ.