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Путин на год продлил срок госслужбы Сергею Иванову

Ведомости

Президент России Владимир Путин продлил срок федеральной госслужбы до 31 января 2024 г. своему спецпредставителю по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергею Иванову, такое распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

31 января Иванову исполняется 70 лет.

В ноябре 2022 г. Путин подписал закон, предусматривающий возможность повышения с 65 до 70 лет предельного возраста выхода на пенсию для чиновников, замещающих должность категории «руководители» высшей группы должностей. Норма распространяется в том числе на гражданских служащих этой категории в аппаратах Совфеда и Госдумы, в федеральных и региональных органах исполнительной власти.

При этом в марте 2021 г. Путин подписал закон, который снимает установленные для госслужащих возрастные ограничения в 70 лет для назначаемых им чиновников, в частности министров, глав силовых ведомств и других.

Сергей Иванов занял пост спецпредставителя президента по экологии и транспорту в августе 2016 г. До этого он занимал должности руководителя Администрации президента, зампреда правительства и министра обороны РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных