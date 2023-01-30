Путин на год продлил срок госслужбы Сергею Иванову

В ноябре 2022 г. Путин подписал закон, предусматривающий возможность повышения с 65 до 70 лет предельного возраста выхода на пенсию для чиновников, замещающих должность категории «руководители» высшей группы должностей. Норма распространяется в том числе на гражданских служащих этой категории в аппаратах Совфеда и Госдумы, в федеральных и региональных органах исполнительной власти.