«Объясняем.рф»: доходы мобилизованных не учитываются при назначении детских пособий
Доходы мобилизованных для участия в спецоперации не влияют на возможность получения единого пособия на ребенка, говорится в сообщении на портале «Объясняем.рф».
«Доходы мобилизованных граждан, включая их трудовые доходы в период до мобилизации, выплаты от Минобороны в период участия в СВО, а также социальные выплаты в связи с мобилизацией, при назначении пособия не учитываются», – говорится в сообщении.
На портале также пояснили, что за выплатами на детей может обратиться любая семья, соответствующая критериям назначения единого пособия для малообеспеченных семей. Ранее стало известно, что выплаты за ранение или гибель участника специальной военной операции не учитываются при оценке нуждаемости семьи для назначения единого детского пособия.
Специальная военная операция началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
Также с 21 сентября по конец октября в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 граждан РФ. Для мобилизованных разработали ряд мер поддержки. В частности, за призванными работниками сохраняются их рабочие места. Данные поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября 2022 г. 3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в ВС РФ.