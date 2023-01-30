«Объясняем.рф»: доходы мобилизованных не учитываются при назначении детских пособий

Также с 21 сентября по конец октября в России шла частичная мобилизация, в рамках которой было призвано 300 000 граждан РФ. Для мобилизованных разработали ряд мер поддержки. В частности, за призванными работниками сохраняются их рабочие места. Данные поправки в Трудовой кодекс Госдума приняла 27 сентября 2022 г. 3 ноября президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате 195 000 руб. мобилизованным гражданам и военнослужащим по контракту в ВС РФ.