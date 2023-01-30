Рыльский район Курской области попал под обстрел украинских военных
Рыльский район Курской области попал под обстрел со стороны украинских военных, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Сегодня вечером под обстрел со стороны Украины попал Рыльский район Курской области. Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное — пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай», – написал Старовойт.
По словам губернатора, также повреждена линия электропередачи. В ближайшее время ремонтные бригады приступят к устранению последствий обстрелов.
25 января Старовойт сообщал, что под обстрел с украинской стороны попал хутор Отруба Глушковского района. По его словам, среди граждан пострадавших не было, были повреждены линии электропередачи, из-за чего без света остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи.
После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента России Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.
Кроме того, в Курской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, на этой неделе власти региона продлили этот режим до 4 февраля.