Газета
Политика

Рыльский район Курской области попал под обстрел украинских военных

Ведомости

Рыльский район Курской области попал под обстрел со стороны украинских военных, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня вечером под обстрел со стороны Украины попал Рыльский район Курской области. Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное — пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай», – написал Старовойт.

По словам губернатора, также повреждена линия электропередачи. В ближайшее время ремонтные бригады приступят к устранению последствий обстрелов.

25 января Старовойт сообщал, что под обстрел с украинской стороны попал хутор Отруба Глушковского района. По его словам, среди граждан пострадавших не было, были повреждены линии электропередачи, из-за чего без света остались поселок Теткино и село Попово-Лежачи.

После начала спецоперации украинские военные стали регулярно обстреливать приграничные регионы России. 19 октября по указу президента России Владимира Путина был введен средний уровень реагирования в восьми приграничных регионах, в том числе в Крыму, Севастополе, Белгородской и Курской областях.

Кроме того, в Курской области действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности, на этой неделе власти региона продлили этот режим до 4 февраля.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных