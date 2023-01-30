Рыльский район Курской области попал под обстрел украинских военных

«Сегодня вечером под обстрел со стороны Украины попал Рыльский район Курской области. Не менее 20 прилетов зафиксировано в окрестностях деревни Поповка на границе с Сумской областью. Самое главное — пострадавших нет. Однако повреждения от осколков получили два домовладения: есть попадания по фасадам, крышам, заборам. На одном из участков снаряд попал в сарай», – написал Старовойт.