Путин отметил духовную поддержку военнослужащих от РПЦ
Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-й годовщиной интронизации, отметив роль Русской православной церкви (РПЦ) в сложное время и поддержку народа и военнослужащих. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«И сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, Церковь под Вашим предстоятельством остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодежи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей», — говорится в документе.
Глава государства также заявил, что патриарх Кирилл является примером преданного служения РПЦ, людям и стране. Он указал на подвижническую миссию патриарха и его заботу о благополучии народа. По словам Путина, глава РПЦ смог снискать глубокое уважение граждан России.
Поместный собор РПЦ избрал Кирилла патриархом Московским и всея Руси 27 января 2009 г. 1 февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация — возведение на патриарший престол.
В предыдущий раз Путин отмечал роль РПЦ в поддержке военнослужащих в своем рождественском поздравлении. 7 января он подчеркнул, что церковные организации «заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают воинов, участвующих в специальной военной операции».