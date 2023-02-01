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Путин отметил духовную поддержку военнослужащих от РПЦ

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Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 14-й годовщиной интронизации, отметив роль Русской православной церкви (РПЦ) в сложное время и поддержку народа и военнослужащих. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«И сегодня, когда мы сталкиваемся с серьезными вызовами, Церковь под Вашим предстоятельством остается со своим народом, делит с ним тяготы сложного времени, помогает тем, кто нуждается в милосердии и внимании, духовно поддерживает наших воинов, направляет свои усилия на укрепление в обществе, особенно среди молодежи, неоспоримых нравственных, патриотических идеалов и ценностей», — говорится в документе.

Глава государства также заявил, что патриарх Кирилл является примером преданного служения РПЦ, людям и стране. Он указал на подвижническую миссию патриарха и его заботу о благополучии народа. По словам Путина, глава РПЦ смог снискать глубокое уважение граждан России.

Поместный собор РПЦ избрал Кирилла патриархом Московским и всея Руси 27 января 2009 г. 1 февраля того же года в храме Христа Спасителя состоялась его интронизация — возведение на патриарший престол.

В предыдущий раз Путин отмечал роль РПЦ в поддержке военнослужащих в своем рождественском поздравлении. 7 января он подчеркнул, что церковные организации «заботятся о тех, кто нуждается в помощи, поддерживают воинов, участвующих в специальной военной операции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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