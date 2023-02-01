Путин уволил первого заместителя секретаря Совбеза Юрия Аверьянова

Юрий Аверьянов был назначен на должность первого заместителя секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в марте 2013 г. До этого, с 2000 по 2006 г., занимал разные посты в администрации президента РФ, а в мае 2006 г. перешел в Совбез в качестве помощника секретаря.