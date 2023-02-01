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Путин уволил первого заместителя секретаря Совбеза Юрия Аверьянова

Ведомости

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности России Юрия Аверьянова. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности РФ», — говорится в документе.

В Совбезе пояснили, что Аверьянов покинул должность в связи с окончанием контракта и переходом на другую работу, передает «РИА Новости».

В пресс-службе «Единой России» сообщили, что госслужащий назначен помощником председателя партии Дмитрия Медведева. Там добавили, что Аверьянов также будет работать в парламентской координационной группе по вопросам спецоперации в качестве советника руководителя группы Андрея Турчака.

Юрий Аверьянов был назначен на должность первого заместителя секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева в марте 2013 г. До этого, с 2000 по 2006 г., занимал разные посты в администрации президента РФ, а в мае 2006 г. перешел в Совбез в качестве помощника секретаря.

Аверьянов является генерал-лейтенантом запаса. До начала госслужбы он также преподавал на кафедре стратегии Военной академии Генерального штаба ВС РФ, имеет степень кандидата экономических наук, звание доцента. 

Также Аверьянов удостоен ряда государственных наград, в том числе орденами «За заслуги перед Отечеством» всех степеней, Александра Невского, «За службу Родине в ВС СССР» (III степени) и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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