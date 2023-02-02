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В Херсонской области сообщили о больших потерях ВСУ

Ведомости

Украинские военные пытаются форсировать Днепр и несут большие потери, российская армия отбивает все атаки. Такое заявление сделал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Наши военные полностью контролируют акваторию реки, в том числе ее изрезанную протоками дельту, а также Днепро-Бугский лиман. Все вражеские десанты, которые пытаются переправиться и высадиться на левый берег Днепра, мы отбиваем с большими потерями для противника, а чаще — полностью уничтожаем и боевиков, и их технику», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Накануне, 1 февраля, в эфире телекнала «Россия 24» Сальдо сообщил, что российские военные закончили строительство фортификационных сооружений на Днепре. Он отметил, что ВСУ пытаются перебраться через реку «малыми силами», все попытки пресекаются российскими военными. 

Сальдо назвал украинских командиров, которые посылают военных на такие задания, преступниками, отметив, что они отправляют военнослужащих «на вернуюс смерть». Он добавил, что за командованием ВСУ стоят НАТО и США, которые и «руководят боевыми действиями». 

Украинские военные регулярно пытаются форсировать Днепр. Так, 25 января Минобороны РФ сообщило о попытке противника высадиться на левом берегу Днепра, атака диверсантов была пресечена.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

Однако 9 ноября министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне спецоперации выступил на тот момент командующий объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. 11 ноября Минобороны сообщило о завершении вывода войск из города. Жителей Херсона также эвакуировали на левый берег Днепра.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных