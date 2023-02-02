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Политика

В Кремле заявили о нежелании волгоградцев переименовывать город в Сталинград

Ведомости

На уровне президента не идет обсуждение о переименовании Волгограда в Сталинград, к этой теме нужно подходить аккуратно, поскольку, согласно опросам, жители города не поддерживают подобные инициативы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Каких-либо обсуждений в администрации или на уровне президента в этом плане не ведется», — сказал он. 

Песков обратил внимание на результаты опроса ВЦИОМа от 1 февраля 2023 г., которые показали, что 67% жителей Волгограда скорее не поддерживают переименование города в Сталинград. При этом он оговорился, назвав волгоградцев «жителями Сталинграда». Представитель Кремля подчеркнул, что «нужно взвешивать все за и против» в этом вопросе.

На прошлой неделе, 26 января, председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград в честь Сталинградской битвы. 

После этого в Кремле уточнили, что никаких обсуждений на этот счет не ведется. 31 января Песков также заявил, что визит президента РФ Владимира Путина Волгограда в честь 80-летия победы в Сталинградской битве не связан с планами переименовать город в Сталинград. 

До 1925 г. город именовался Царицыным, после его переименовали в Сталинград. Уже после смерти Иосифа Сталина в 1961 г. город получил название Волгоград.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных