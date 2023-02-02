В Кремле заявили о нежелании волгоградцев переименовывать город в Сталинград
На уровне президента не идет обсуждение о переименовании Волгограда в Сталинград, к этой теме нужно подходить аккуратно, поскольку, согласно опросам, жители города не поддерживают подобные инициативы. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Каких-либо обсуждений в администрации или на уровне президента в этом плане не ведется», — сказал он.
Песков обратил внимание на результаты опроса ВЦИОМа от 1 февраля 2023 г., которые показали, что 67% жителей Волгограда скорее не поддерживают переименование города в Сталинград. При этом он оговорился, назвав волгоградцев «жителями Сталинграда». Представитель Кремля подчеркнул, что «нужно взвешивать все за и против» в этом вопросе.
На прошлой неделе, 26 января, председатель экспертного совета общероссийской организации «Офицеры России» Сергей Степашин предложил переименовать Волгоград в Сталинград в честь Сталинградской битвы.
После этого в Кремле уточнили, что никаких обсуждений на этот счет не ведется. 31 января Песков также заявил, что визит президента РФ Владимира Путина Волгограда в честь 80-летия победы в Сталинградской битве не связан с планами переименовать город в Сталинград.
До 1925 г. город именовался Царицыным, после его переименовали в Сталинград. Уже после смерти Иосифа Сталина в 1961 г. город получил название Волгоград.