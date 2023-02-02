В Кремле заявили о нежелании волгоградцев переименовывать город в Сталинград

Песков обратил внимание на результаты опроса ВЦИОМа от 1 февраля 2023 г., которые показали, что 67% жителей Волгограда скорее не поддерживают переименование города в Сталинград. При этом он оговорился, назвав волгоградцев «жителями Сталинграда». Представитель Кремля подчеркнул, что «нужно взвешивать все за и против» в этом вопросе.