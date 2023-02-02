Племянника Кадырова назначили вице-премьером Чечни

Хамзат Кадыров — сын Зелимхана Кадырова (брата главы Чечни). Госслужбу племянник Кадырова начал в 2017 г. с должности помощника главы республики. В апреле 2018 г. он стал первым заместителем главы администрации Курчалоевского муниципального района, а в июне того же года — главой администрации.