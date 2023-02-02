Племянника Кадырова назначили вице-премьером Чечни
26-летний Хамзат Кадыров, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен вице-премьером, министром имущественных и земельных отношений региона. Об этом глава республики сообщил на своей странице во «ВКонтакте».
«Провел совещание правительства региона. Представил членам кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений Чеченской Республики Хамзата Кадырова», — говорится в сообщении.
Кадыров назвал племянника талантливым и исполнительным руководителем и отметил, что тот доказал это на предыдущих государственных должностях.
Хамзат Кадыров — сын Зелимхана Кадырова (брата главы Чечни). Госслужбу племянник Кадырова начал в 2017 г. с должности помощника главы республики. В апреле 2018 г. он стал первым заместителем главы администрации Курчалоевского муниципального района, а в июне того же года — главой администрации.
Кадыров родился в 1997 г. В 2012 г. он выпустился из Центароевской школы хафизов, а в 2017 г. окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. В 2018 г. Хамзат Кадыров получил высшую награду Чечни — орден имени Ахмата Кадырова.