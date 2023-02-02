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Племянника Кадырова назначили вице-премьером Чечни

Ведомости

26-летний Хамзат Кадыров, племянник главы Чечни Рамзана Кадырова, назначен вице-премьером, министром имущественных и земельных отношений региона. Об этом глава республики сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Провел совещание правительства региона. Представил членам кабинета министров нового вице-премьера, министра имущественных и земельных отношений Чеченской Республики Хамзата Кадырова», — говорится в сообщении.

Кадыров назвал племянника талантливым и исполнительным руководителем и отметил, что тот доказал это на предыдущих государственных должностях. 

Хамзат Кадыров — сын Зелимхана Кадырова (брата главы Чечни). Госслужбу племянник Кадырова начал в 2017 г. с должности помощника главы республики. В апреле 2018 г. он стал первым заместителем главы администрации Курчалоевского муниципального района, а в июне того же года — главой администрации. 

Кадыров родился в 1997 г. В 2012 г. он выпустился из Центароевской школы хафизов, а в 2017 г. окончил факультет государственного управления Чеченского государственного университета. В 2018 г. Хамзат Кадыров получил высшую награду Чечни — орден имени Ахмата Кадырова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных