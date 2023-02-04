Минобороны России сообщило о вытеснении ВСУ с окраин Двуречного Харьковской области
Российские военнослужащие вытеснили с западных окраин поселка Двуречное Харьковской области украинских военных, сообщило в своем Telegram-канале Минобороны России в ежедневной сводке.
«На Купянском направлении в результате наступательных действий подразделений Западной группировки войск противник выбит с западных окраин населенного пункта Двуречное Харьковской области», – говорится в заявлении.
В министерстве также сообщили, что армейская авиация и артиллерия нанесли поражение формированиям 92-й механизированной бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Крахмального и Берестового Харьковской области.
«На Краснолиманском направлении продолжены наступательные действия подразделений группировки войск «Центр», – отметили в Минобороны.
Также в министерстве сообщили, что на Донецком направлении российские подразделения смогли занять более выгодные позиции. У Краматорска и Угледара Донецкой народной республики (ДНР) были уничтожены склады ВСУ с боеприпасами и ракетно-артиллерийским вооружением.
Близ населенных пунктов Марково, Тихоновка и Новомихайловка ДНР уничтожены американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36, AN/TPQ-37 и AN/TPQ-50.
У села Новокаиры в Херсонской области уничтожена боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», у села Токаревка – склад боеприпасов.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено тринадцать беспилотников, сбито четыре реактивных снаряда систем залпового огня «Ольха» и HIMARS, тактическая ракета «Точка-У».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.