Умер обвиняемый в госизмене бывший президент Пакистана Мушарраф
Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф умер после продолжительной болезни в Дубае в возрасте 79 лет, пишет Reuters. Мушарраф подал в отставку в 2008 г. и уехал из страны, после чего его заочно приговорили к смертной казни по обвинению в госизмене.
Смерть Мушаррафа подтвердили военные Пакистана, а также в представительстве страны в ОАЭ.
«Я могу подтвердить, что он скончался сегодня утром», — сказала Reuters представитель консульства Пакистана в Дубае и посольства в Абу-Даби Шазия Сирадж.
Премьер-министр Шехбаз Шариф, президент Ариф Алви и командующие пакистанской армией, флотом и военно-воздушными силами выразили соболезнования в связи с кончиной бывшего лидера Пакистана. 6 февраля тело Мушаррафа доставят на специальном рейсе в Пакистан для захоронения, передает также телеканал Geo News.
Мушарраф пришел к власти в результате военного переворота в 1999 г., но официально пост президента Пакистана занимал в 2001–2008 гг. После терактов 11 сентября он поддержал США в их борьбе против террористов и оказывал им содействие. Это вызвало недовольство части населения, в том числе радикальных религиозных организаций, и привело к народным волнениям в Пакистане, писал Reuters.
В 2007 г. Мушарраф ввел в Пакистане военное положение и приостановил действие конституции. Затем на фоне массовых протестов он подал в отставку и покинул страну. В 2019 г. суд в Пакистане заочно приговорил бывшего президента страны к смертной казни по обвинению в государственной измене. По данным Reuters, суд пришел к выводу, что из-за действий Мушаррафа в период с ноября 2007 г. по февраль 2008 г. в Пакистане «ущемлялись права человека и гражданские свободы».
Экс-президент в своем видеообращении из больничной палаты в Дубае ранее заявил, что не получил справедливого суда и возможности на защиту. «Я служил народу и принимал решения в интересах страны», – сказал он.