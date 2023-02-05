Умер обвиняемый в госизмене бывший президент Пакистана Мушарраф

В 2007 г. Мушарраф ввел в Пакистане военное положение и приостановил действие конституции. Затем на фоне массовых протестов он подал в отставку и покинул страну. В 2019 г. суд в Пакистане заочно приговорил бывшего президента страны к смертной казни по обвинению в государственной измене. По данным Reuters, суд пришел к выводу, что из-за действий Мушаррафа в период с ноября 2007 г. по февраль 2008 г. в Пакистане «ущемлялись права человека и гражданские свободы».