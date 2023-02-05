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Умер обвиняемый в госизмене бывший президент Пакистана Мушарраф

Ведомости

Бывший президент Пакистана Первез Мушарраф умер после продолжительной болезни в Дубае в возрасте 79 лет, пишет Reuters. Мушарраф подал в отставку в 2008 г. и уехал из страны, после чего его заочно приговорили к смертной казни по обвинению в госизмене.

Смерть Мушаррафа подтвердили военные Пакистана, а также в представительстве страны в ОАЭ.

«Я могу подтвердить, что он скончался сегодня утром», — сказала Reuters представитель консульства Пакистана в Дубае и посольства в Абу-Даби Шазия Сирадж.

Премьер-министр Шехбаз Шариф, президент Ариф Алви и командующие пакистанской армией, флотом и военно-воздушными силами выразили соболезнования в связи с кончиной бывшего лидера Пакистана. 6 февраля тело Мушаррафа доставят на специальном рейсе в Пакистан для захоронения, передает также телеканал Geo News.

Мушарраф пришел к власти в результате военного переворота в 1999 г., но официально пост президента Пакистана занимал в 2001–2008 гг. После терактов 11 сентября он поддержал США в их борьбе против террористов и оказывал им содействие. Это вызвало недовольство части населения, в том числе радикальных религиозных организаций, и привело к народным волнениям в Пакистане, писал Reuters.

В 2007 г. Мушарраф ввел в Пакистане военное положение и приостановил действие конституции. Затем на фоне массовых протестов он подал в отставку и покинул страну. В 2019 г. суд в Пакистане заочно приговорил бывшего президента страны к смертной казни по обвинению в государственной измене. По данным Reuters, суд пришел к выводу, что из-за действий Мушаррафа в период с ноября 2007 г. по февраль 2008 г. в Пакистане «ущемлялись права человека и гражданские свободы».

Экс-президент в своем видеообращении из больничной палаты в Дубае ранее заявил, что не получил справедливого суда и возможности на защиту. «Я служил народу и принимал решения в интересах страны», – сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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