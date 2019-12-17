Бывший президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни

Мушарраф пришел к власти в результате военного переворота в 1999 г., но официально пост президента Пакистана занимал в 2001–2008 гг. После терактов 11 сентября он поддержал США в их борьбе против террористов и оказывал им содействие. Это вызвало недовольство части населения, в том числе радикальных религиозных организаций, и привело к народным волнениям в Пакистане, пишет Reuters.