Бывший президент Пакистана Мушарраф приговорен к смертной казни
Суд в Пакистане заочно приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по обвинению в государственной измене, сообщает Reuters. Смертный приговор впервые в истории Пакистана вынесен бывшему лидеру страны. Согласно законодательству Пакистана это решение суда может быть обжаловано.
Мушарраф пришел к власти в результате военного переворота в 1999 г., но официально пост президента Пакистана занимал в 2001–2008 гг. После терактов 11 сентября он поддержал США в их борьбе против террористов и оказывал им содействие. Это вызвало недовольство части населения, в том числе радикальных религиозных организаций, и привело к народным волнениям в Пакистане, пишет Reuters.
В 2007 г. Мушарраф ввел в Пакистане военное положение и приостановил действие конституции, именно эти действия и признаны судом госизменой. По данным Reuters, суд пришел к выводу, что из-за действий Мушаррафа в период с ноября 2007 г. по февраль 2008 г. в Пакистане «ущемлялись права человека и гражданские свободы».
После этих событий Мушарраф подал в отставку на фоне массовых протестов. Мушарраф, которому сейчас 76 лет, покинул страну и проходит лечение в госпитале в Дубае. Он записал видеообращение из больничной палаты, в котором заявил, что не получил справедливого суда и возможности на защиту. «Я служил народу и принимал решения в интересах страны», – заявил бывший президент.