Кризис в отношениях Индии и Пакистана в основном преодолен

Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Индия и Пакистан пришли к миру

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Сторонам удалось приблизиться к завершению конфликта без потери лица, полагает Куприянов Zuma/TASS

Пакистанский МИД распространил в среду заявление о том, что посол (верховный комиссар) Пакистана в Индии возвращается в Дели после «завершения консультаций». Кроме того, пакистанская делегация посетит Дели 14 марта, а индийская – Пакистан 28 марта для обсуждения соглашения о «коридоре Картапур» (проект по открытию пограничного перехода в месте, где с обеих сторон границы находятся святыни сикхизма). Исламабад также выразил приверженность продолжению контактов по военной линии.

По словам Алексея Куприянова из ИМЭМО РАН, это сообщение подтверждается индийской стороной и означает завершение текущего этапа кризиса в отношении двух ядерных держав Южной Азии.