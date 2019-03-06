Политика / Международная жизнь
Статья опубликована в № 4769 от 07.03.2019 под заголовком: Индия и Пакистан пришли к миру

Кризис в отношениях Индии и Пакистана в основном преодолен

Это случилось после ареста членов антииндийской группировки в Пакистане

Пакистанский МИД распространил в среду заявление о том, что посол (верховный комиссар) Пакистана в Индии возвращается в Дели после «завершения консультаций». Кроме того, пакистанская делегация посетит Дели 14 марта, а индийская – Пакистан 28 марта для обсуждения соглашения о «коридоре Картапур» (проект по открытию пограничного перехода в месте, где с обеих сторон границы находятся святыни сикхизма). Исламабад также выразил приверженность продолжению контактов по военной линии.

По словам Алексея Куприянова из ИМЭМО РАН, это сообщение подтверждается индийской стороной и означает завершение текущего этапа кризиса в отношении двух ядерных держав Южной Азии.

Preloader2
Полная версия доступна только подписчикам
Другие тарифы
Подписка на «Ведомости» — это:
  • Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
  • Свежий номер в разделе «Газета»
  • Возможность комментировать статьи
  • Общее избранное на всех устройствах
  • Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
Подарки для годовых подписчиков
  • {{gift}}
Полная версия доступна только подписчикам
Войти
Подписаться
Комментарии
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Читать ещё
Preloader more
Фото
Также в рубрике