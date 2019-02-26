Индия разбомбила террористов на территории Пакистана

Но в войну двух ядерных держав этот инцидент не перерастет

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Индия во вторник нанесла авиационный удар по лагерю террористической группировки «Джейш э-Мухаммед» на территории Пакистана Mukesh Gupta / REUTERS

Индия во вторник нанесла авиационный удар по лагерю террористической группировки «Джейш э-Мухаммед» на территории Пакистана. Как заявил секретарь министерства иностранных дел Индии Виджай Гокхале, индийские Военно-воздушные силы (ВВС) нанесли удар 1000-фунтовыми (т. е. примерно 500-килограммовыми) бомбами, управляемыми с помощью лазерного луча, по крупнейшему лагерю этой группировки Балакот. Ранее «Джейш э-Мухаммед» взяла на себя ответственность за атаку, осуществленную 14 февраля в Кашмире террористом-самоубийцей на автомобиле против Центральных полицейских сил резерва (примерный аналог войск Росгвардии), в результате которой погибло 40 индийских полицейских. Это стало самым кровопролитным инцидентом между двумя ядерными державами Южной Азии со времени террористических атак подготовленных в Пакистане боевиков на индийский парламент в 2001 г. и на город Мумбай в 2007 г.

Источники газеты Hindustan Times сообщают, что удар наносила эскадрилья из 12 истребителей Mirage 2000 ВВС Индии, которую сопровождали истребители Су-30МКИ, в результате атаки было убито от 200 до 300 человек. Балакот находится не в подконтрольной Пакистану части Кашмира, а непосредственно на территории самого Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва. Индия проинформировала о своей акции послов США, России, Великобритании, Австралии, Индонезии, Турции и шести стран АСЕАН, сообщил секретарь индийского МИДа. Премьер-министр Индии Нарендра Моди и один из лидеров оппозиции – Рахул Ганди приветствовали операцию индийских ВВС.