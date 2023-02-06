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Политика

Путин предложил Эрдогану помощь в ликвидации последствий землетрясения

Ведомости

Президент Владимир Путин подтвердил готовность России оказать помощь Турции в устранении последствий землетрясений, передает пресс-служба Кремля после разговора главы государства с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Выразив глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями в Турции, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, Владимир Путин подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнерам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что конкретные предложения уже переданы турецкой стороне по соответствующим каналам. Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил Путина и сообщил, что дает указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей.

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Помимо Турции также пострадала Сирия. Число погибших в обеих странах превысило 1500 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных