Путин предложил Эрдогану помощь в ликвидации последствий землетрясения
Президент Владимир Путин подтвердил готовность России оказать помощь Турции в устранении последствий землетрясений, передает пресс-служба Кремля после разговора главы государства с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.
«Выразив глубокие соболезнования в связи с разрушительными землетрясениями в Турции, повлекшими многочисленные человеческие жертвы, Владимир Путин подтвердил готовность немедленно оказать турецким партнерам необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия», – говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что конкретные предложения уже переданы турецкой стороне по соответствующим каналам. Эрдоган, в свою очередь, поблагодарил Путина и сообщил, что дает указания компетентным ведомствам страны принять помощь российских спасателей.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Помимо Турции также пострадала Сирия. Число погибших в обеих странах превысило 1500 человек.