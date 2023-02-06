Путин предложил Эрдогану помощь в ликвидации последствий землетрясения

Землетрясение магнитудой 7,4 произошло сегодня рано утром в 04:17 по местному времени (совпадает с мск) в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. В управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) уточнили, что после произошедшего было зафиксировано еще 42 афтершока, самый мощный из которых оказался с магнитудой 6,6. Помимо Турции также пострадала Сирия. Число погибших в обеих странах превысило 1500 человек.