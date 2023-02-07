Шойгу рассказал о взятии под контроль семи населенных пунктов в ходе спецоперации
Российские военные освободили семь населенных пунктов на донецком и запорожском направлениях в ходе спецоперации на Украине, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«В результате наступательных действий наших войск на Донецком и Запорожском направлениях освобождены населенные пункты Соледар, Клещеевка, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевка», – объявил Шойгу на селекторном совещании (цитата по «РИА Новости»).
По словам министра обороны, в настоящее время успешно развиваются боевые действия в районах Угледара и Артемовска.
4 февраля Минобороны сообщило, что российские военнослужащие вытеснили с западных окраин поселка Двуречное Харьковской области украинских военных. В министерстве также сообщили, что армейская авиация и артиллерия нанесли поражение формированиям 92-й механизированной бригады ВСУ в районах Крахмального и Берестового Харьковской области.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.