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Лавров: Россия продолжит оказывать поддержку Мали в обеспечении обороноспособности

Ведомости

Россия продолжит обеспечивать потребности Мали в вопросах обороны и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров журналистам после встречи с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой.

«Мы надежно обеспечиваем потребности Мали в том, что касается обеспечения ее безопасности, обороноспособности. Налицо при нашей поддержке успехи малийского руководства в борьбе с терроризмом, и мы это сотрудничество обязательно будем продолжать», – сказал Лавров.

Министр добавил, что визит российской делегации принес результаты и стороны будут работать над их реализацией.

Сегодня Лавров посетил Мали, где на встрече с малийским коллегой Абдулайе Диопом и президентом страны Гойтой обсудил вопросы равного партнерства, экономического сотрудничества и поддержку безопасности. По итогам встречи было утверждено развитие в сфере образования двух стран, в частности повышение стипендий для студентов из Мали, а также намерения РФ поддерживать африканскую страну в обеспечении спокойной жизни и проведении выборов в условиях угрозы терроризма. Малийский министр упомянул про сотрудничество с Францией и заявил, что оно «не отвечало чаяниям малийского народа» и было прервано.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных