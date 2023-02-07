Лавров: Россия продолжит оказывать поддержку Мали в обеспечении обороноспособности
Россия продолжит обеспечивать потребности Мали в вопросах обороны и безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров журналистам после встречи с президентом переходного периода Мали Ассими Гоитой.
«Мы надежно обеспечиваем потребности Мали в том, что касается обеспечения ее безопасности, обороноспособности. Налицо при нашей поддержке успехи малийского руководства в борьбе с терроризмом, и мы это сотрудничество обязательно будем продолжать», – сказал Лавров.
Министр добавил, что визит российской делегации принес результаты и стороны будут работать над их реализацией.
Сегодня Лавров посетил Мали, где на встрече с малийским коллегой Абдулайе Диопом и президентом страны Гойтой обсудил вопросы равного партнерства, экономического сотрудничества и поддержку безопасности. По итогам встречи было утверждено развитие в сфере образования двух стран, в частности повышение стипендий для студентов из Мали, а также намерения РФ поддерживать африканскую страну в обеспечении спокойной жизни и проведении выборов в условиях угрозы терроризма. Малийский министр упомянул про сотрудничество с Францией и заявил, что оно «не отвечало чаяниям малийского народа» и было прервано.