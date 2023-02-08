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Политика

Байден назвал СВО на Украине «испытанием на века»

Ведомости

Президент США Джо Байден назвал конфликт на Украине «испытанием на века» и обещал Киеву поддержку. С таким заявлением он выступил в ходе своего второго обращения к конгрессу. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.

«[Этот конфликт] стал испытанием на века. Испытанием для Америки, испытанием для мира», – сказал он.

По словам Байдена, США удалось создать глобальную коалицию для противостояния «агрессии» и им удалось «выстоять».

Президент также обратился к послу Украины в США Оксане Маркаровой, которая присутствовала на выступлении в качестве почетного гостя, и пообещал, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».

С начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 г. США уже неоднократно отправляли Киеву военную помощь. О последнем пакете было объявлено 3 февраля. В него вошли в том числе системы ПВО, ракеты GLSDB, способные пролететь порядка 150 км, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin и др. Общий объем оказанной военной помощи Украине со стороны США составил свыше $29,3 млрд. 

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных