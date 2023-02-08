Байден назвал СВО на Украине «испытанием на века»

С начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 г. США уже неоднократно отправляли Киеву военную помощь. О последнем пакете было объявлено 3 февраля. В него вошли в том числе системы ПВО, ракеты GLSDB, способные пролететь порядка 150 км, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin и др. Общий объем оказанной военной помощи Украине со стороны США составил свыше $29,3 млрд.