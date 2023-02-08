Байден назвал СВО на Украине «испытанием на века»
Президент США Джо Байден назвал конфликт на Украине «испытанием на века» и обещал Киеву поддержку. С таким заявлением он выступил в ходе своего второго обращения к конгрессу. Трансляция выступления велась на сайте Белого дома.
«[Этот конфликт] стал испытанием на века. Испытанием для Америки, испытанием для мира», – сказал он.
По словам Байдена, США удалось создать глобальную коалицию для противостояния «агрессии» и им удалось «выстоять».
Президент также обратился к послу Украины в США Оксане Маркаровой, которая присутствовала на выступлении в качестве почетного гостя, и пообещал, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется».
С начала спецоперации России на Украине 24 февраля 2022 г. США уже неоднократно отправляли Киеву военную помощь. О последнем пакете было объявлено 3 февраля. В него вошли в том числе системы ПВО, ракеты GLSDB, способные пролететь порядка 150 км, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin и др. Общий объем оказанной военной помощи Украине со стороны США составил свыше $29,3 млрд.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что накачивание Украины вооружением приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.