США выделят новый пакет военной помощи Киеву с ракетами GLSDB
Министерство обороны США выделит очередной пакет военной помощи Украине, включая ракеты GLSDB, способные пролететь порядка 150 км, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
«Министерство обороны объявило сегодня о значительном новом пакете военной помощи Украине», – сообщил Райдер (цитата по ТАСС). По его словам, пакет состоит из двух частей: помощь объемом в $425 млн будет выделена из запасов Пентагона, еще $1,75 млрд пойдут на закупки вооружений у поставщиков.
Пакет будет включать следующие виды вооружений: системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, «обычные ракеты и ракеты большей дальности» для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также ракеты GLSDB.
О последнем пакете военной помощи Украине было объявлено 22 января. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм. Также в транш вошли восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) M1097 Avenger, 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS и 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.
Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. Пресс-секретарь президента указывал на то, что поставки вооружений не смогут повлиять на ход спецоперации и достижение Россией своих целей.