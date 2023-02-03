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США выделят новый пакет военной помощи Киеву с ракетами GLSDB

Ведомости

Министерство обороны США выделит очередной пакет военной помощи Украине, включая ракеты GLSDB, способные пролететь порядка 150 км, сообщил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Министерство обороны объявило сегодня о значительном новом пакете военной помощи Украине», – сообщил Райдер (цитата по ТАСС). По его словам, пакет состоит из двух частей: помощь объемом в $425 млн будет выделена из запасов Пентагона, еще $1,75 млрд пойдут на закупки вооружений у поставщиков.

Пакет будет включать следующие виды вооружений: системы ПВО, боевые машины пехоты, боеприпасы для противотанковых ракетных комплексов Javelin, «обычные ракеты и ракеты большей дальности» для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также ракеты GLSDB.

О последнем пакете военной помощи Украине было объявлено 22 января. В него вошли 59 боевых машин пехоты Bradley, 590 ракет для установленных на них противотанковых ракетных комплексов TOW и 295 000 боеприпасов калибра 25 мм. Также в транш вошли восемь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) M1097 Avenger, 90 бронированных машин Stryker, дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS и 53 бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP.

Российские власти неоднократно критиковали финансовую и военную помощь Запада Украине. Пресс-секретарь президента указывал на то, что поставки вооружений не смогут повлиять на ход спецоперации и достижение Россией своих целей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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