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Володин счел спецоперацию на Украине освободительной от колонизаторов из США

Ведомости

Украина является сегодня полигоном НАТО и США для испытания своего оружия, «янки должны уйти» оттуда, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, назвав российскую военную спецоперацию «освободительной» для граждан Украины от американских колонизаторов.

По мнению Володина, власть в Киеве перешла под управление Вашингтона в результате госпереворота в 2014 г., тогда в стране был установлен «марионеточный нацистский режим». Чтобы удержать это влияние, как пишет спикер Госдумы, США и власти Украины «лишили людей политических прав и свобод, уничтожили оппозицию». Так, были закрыты «неугодные», запрещены политические партии, начались гонения на церковь. При этом о народе «никто не думал», а «страну разграбили». США, считает Володин, всегда так поступали со своими колониями.

«Сегодня Украина — полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал», – написал он.

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Спикер Госдумы также указал, что в соседнюю страну из США прибыли инструкторы и наемники, и напомнил о поставках Киеву тяжелых вооружений. Такая ситуация говорит о прямом участии американцев в боевых действиях на Украине и «страхе потерять свою колонию».

«Специальная военная операция стала освободительной для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов. Янки, вон с Украины!» – заявил Володин.

Осенью 2022 г. генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО. В Кремле сочли его слова подтверждением того, что альянс воюет на украинской стороне. 

В январе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и нацелены затягивать его. По его словам, все происходящие сейчас события на Украине являются результатом долгой подготовки Соединенных Штатов к гибридной войне против России, а также попытками помешать формированию многополярного мира. Патрушев заявил, что Запад, «используя нацистский марионеточный киевский режим», ведет «поход против России».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных