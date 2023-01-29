Володин счел спецоперацию на Украине освободительной от колонизаторов из США
Украина является сегодня полигоном НАТО и США для испытания своего оружия, «янки должны уйти» оттуда, заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, назвав российскую военную спецоперацию «освободительной» для граждан Украины от американских колонизаторов.
По мнению Володина, власть в Киеве перешла под управление Вашингтона в результате госпереворота в 2014 г., тогда в стране был установлен «марионеточный нацистский режим». Чтобы удержать это влияние, как пишет спикер Госдумы, США и власти Украины «лишили людей политических прав и свобод, уничтожили оппозицию». Так, были закрыты «неугодные», запрещены политические партии, начались гонения на церковь. При этом о народе «никто не думал», а «страну разграбили». США, считает Володин, всегда так поступали со своими колониями.
«Сегодня Украина — полигон Вашингтона и НАТО для испытания своего оружия и обкатки новых способов ведения войны. С потерями они не считаются: украинцы используются как расходный материал», – написал он.
Спикер Госдумы также указал, что в соседнюю страну из США прибыли инструкторы и наемники, и напомнил о поставках Киеву тяжелых вооружений. Такая ситуация говорит о прямом участии американцев в боевых действиях на Украине и «страхе потерять свою колонию».
«Специальная военная операция стала освободительной для граждан Украины и славянских земель от американских колонизаторов. Янки, вон с Украины!» – заявил Володин.
Осенью 2022 г. генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте на Украине будет означать поражение НАТО. В Кремле сочли его слова подтверждением того, что альянс воюет на украинской стороне.
В январе секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что США и НАТО стали участниками конфликта на Украине и нацелены затягивать его. По его словам, все происходящие сейчас события на Украине являются результатом долгой подготовки Соединенных Штатов к гибридной войне против России, а также попытками помешать формированию многополярного мира. Патрушев заявил, что Запад, «используя нацистский марионеточный киевский режим», ведет «поход против России».