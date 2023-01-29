Володин счел спецоперацию на Украине освободительной от колонизаторов из США

По мнению Володина, власть в Киеве перешла под управление Вашингтона в результате госпереворота в 2014 г., тогда в стране был установлен «марионеточный нацистский режим». Чтобы удержать это влияние, как пишет спикер Госдумы, США и власти Украины «лишили людей политических прав и свобод, уничтожили оппозицию». Так, были закрыты «неугодные», запрещены политические партии, начались гонения на церковь. При этом о народе «никто не думал», а «страну разграбили». США, считает Володин, всегда так поступали со своими колониями.