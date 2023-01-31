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Пушилин сообщил о вступлении НАТО в прямую конфронтацию с Россией

Ведомости

Страны НАТО вступили в прямую конфронтацию с Россией. Такое мнение выразил врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с «РИА Новости».

«Мы видели наращивание военного присутствия стран НАТО вблизи российских границ задолго до начала специальной военной операции. НАТО участвовали в конфликте с самого начала, и с каждым днем они все более открыто демонстрируют свое присутствие», — сказал он, комментируя слова председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в интервью португальскому телеканалу RTP о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией.

Пушилин также указал на поставки западного оружия Украине и отметил размещение новых боевых групп НАТО на юго-востоке Европы и в Прибалтике.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что США и остальные страны НАТО становятся участниками конфликта, поставляя Киеву вооружение. 23 января глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в контексте боевых действий на Украине можно говорить о «почти настоящей войне» Запада против России, а не гибридной.

Накануне, 30 января, в Кремле заявили, что Запад ведет против РФ прокси-войну. На фоне сообщений о передаче Киеву танков пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также указывал на рост прямой вовлеченности западных стран в конфликт на Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных