Пушилин сообщил о вступлении НАТО в прямую конфронтацию с Россией
Страны НАТО вступили в прямую конфронтацию с Россией. Такое мнение выразил врио главы ДНР Денис Пушилин в беседе с «РИА Новости».
«Мы видели наращивание военного присутствия стран НАТО вблизи российских границ задолго до начала специальной военной операции. НАТО участвовали в конфликте с самого начала, и с каждым днем они все более открыто демонстрируют свое присутствие», — сказал он, комментируя слова председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в интервью португальскому телеканалу RTP о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией.
Пушилин также указал на поставки западного оружия Украине и отметил размещение новых боевых групп НАТО на юго-востоке Европы и в Прибалтике.
Ранее российские власти неоднократно заявляли, что США и остальные страны НАТО становятся участниками конфликта, поставляя Киеву вооружение. 23 января глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в контексте боевых действий на Украине можно говорить о «почти настоящей войне» Запада против России, а не гибридной.