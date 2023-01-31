Пушилин сообщил о вступлении НАТО в прямую конфронтацию с Россией

«Мы видели наращивание военного присутствия стран НАТО вблизи российских границ задолго до начала специальной военной операции. НАТО участвовали в конфликте с самого начала, и с каждым днем они все более открыто демонстрируют свое присутствие», — сказал он, комментируя слова председателя военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра в интервью португальскому телеканалу RTP о готовности НАТО к прямой конфронтации с Россией.