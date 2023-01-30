В Кремле назвали блестящей работу кабмина в условиях пандемии и противостояния с Западом

«И действительно кабинету министров удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста. Да, чуть-чуть припали, но гораздо меньше, чем были даже наши прогнозы. Потенциал очень хороший...И хочу напомнить, что президент неоднократно давал оценку работу кабинету министров. Эта оценка всегда была положительная», – рассказал Песков.