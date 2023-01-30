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Политика

В Кремле назвали блестящей работу кабмина в условиях пандемии и противостояния с Западом

Ведомости

Правительство Михаила Мишустина продемонстрировало блестящие результаты своей работы в чрезвычайно тяжелых условиях, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что кабмину пришлось сначала бороться с вызовами и последствиями пандемии коронавируса, начавшейся в 2020 г., а затем – прокси-войны, которую против России развязал, по его словам, Запад.

«И действительно кабинету министров удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста. Да, чуть-чуть припали, но гораздо меньше, чем были даже наши прогнозы. Потенциал очень хороший...И хочу напомнить, что президент неоднократно давал оценку работу кабинету министров. Эта оценка всегда была положительная», – рассказал Песков.

Представитель Кремля также указал на то, что президент Владимир Путин продолжит проводить совещания и встречи по видеосвязи там, «где это удобно и эффективно».

Осенью 2021 г. Путин заявил, что правительство Мишустина в острую фазу пандемии показало себя «очень неплохо», хотя многие вещи могли быть выполнены эффективнее и своевременнее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных