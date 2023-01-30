В Кремле назвали блестящей работу кабмина в условиях пандемии и противостояния с Западом
Правительство Михаила Мишустина продемонстрировало блестящие результаты своей работы в чрезвычайно тяжелых условиях, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков отметил, что кабмину пришлось сначала бороться с вызовами и последствиями пандемии коронавируса, начавшейся в 2020 г., а затем – прокси-войны, которую против России развязал, по его словам, Запад.
«И действительно кабинету министров удалось не просто кое-как выйти из этой ситуации, а выйти блестяще, сохраняя траекторию потенциального роста. Да, чуть-чуть припали, но гораздо меньше, чем были даже наши прогнозы. Потенциал очень хороший...И хочу напомнить, что президент неоднократно давал оценку работу кабинету министров. Эта оценка всегда была положительная», – рассказал Песков.
Представитель Кремля также указал на то, что президент Владимир Путин продолжит проводить совещания и встречи по видеосвязи там, «где это удобно и эффективно».
Осенью 2021 г. Путин заявил, что правительство Мишустина в острую фазу пандемии показало себя «очень неплохо», хотя многие вещи могли быть выполнены эффективнее и своевременнее.