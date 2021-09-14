Путин оценил работу правительства в пандемию коронавируса

«Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в период пандемии, в острой ее фазе. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно. Был налажен такой эффективный контакт, эффективное взаимодействие, ничего не затянули в этом смысле», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».