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Путин оценил работу правительства в пандемию коронавируса

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что правительство России в острую фазу пандемии показало себя «очень неплохо», хотя многие вещи могли быть выполнены эффективнее и своевременнее. Об этом он сказал в ходе совещания с правительством и руководством партии «Единая Россия».

«Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в период пандемии, в острой ее фазе. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно. Был налажен такой эффективный контакт, эффективное взаимодействие, ничего не затянули в этом смысле», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

Глава государства также выразил надежду, что «и в нормальной ситуации, не связанной ни с какими кризисами, в будущем будет выстроена работа именно в таком ключе». Помимо этого Путин призвал сохранить макроэкономическую стабильность в следующем бюджетном цикле. Он напомнил, что федеральный бюджет на следующие три года будет принимать новый состав Госдумы.

«Здесь крайне важно обеспечить преемственность, слаженную командную работу правительства и парламентских фракций», — отметил президент.

«Все наши действия должны быть полностью обеспечены финансовыми и организационными административными ресурсами. Важно... сохранить макроэкономическую стабильность, сбалансированность бюджета, рассчитываю, что именно в этом ключе мы с вами будем двигаться дальше», — сказал Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных