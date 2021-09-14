Путин оценил работу правительства в пандемию коронавируса
Президент России Владимир Путин заявил, что правительство России в острую фазу пандемии показало себя «очень неплохо», хотя многие вещи могли быть выполнены эффективнее и своевременнее. Об этом он сказал в ходе совещания с правительством и руководством партии «Единая Россия».
«Многие вещи можно было бы наверняка делать лучше, эффективнее, своевременнее, но в целом правительство очень неплохо себя показало в период пандемии, в острой ее фазе. Достаточно энергично, быстро, выверенно принимало решения совместно с Госдумой, что очень важно. Был налажен такой эффективный контакт, эффективное взаимодействие, ничего не затянули в этом смысле», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства также выразил надежду, что «и в нормальной ситуации, не связанной ни с какими кризисами, в будущем будет выстроена работа именно в таком ключе». Помимо этого Путин призвал сохранить макроэкономическую стабильность в следующем бюджетном цикле. Он напомнил, что федеральный бюджет на следующие три года будет принимать новый состав Госдумы.
«Здесь крайне важно обеспечить преемственность, слаженную командную работу правительства и парламентских фракций», — отметил президент.
«Все наши действия должны быть полностью обеспечены финансовыми и организационными административными ресурсами. Важно... сохранить макроэкономическую стабильность, сбалансированность бюджета, рассчитываю, что именно в этом ключе мы с вами будем двигаться дальше», — сказал Путин.