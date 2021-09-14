Путин объяснил свой уход на самоизоляцию

«Вы знаете, мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, это связано с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников, это человек, который работает со мной в непосредственной близости, он был вакцинирован. У него титры упали, но он ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Через, по-моему, три дня после ревакцинации заболел», — сказал Путин.