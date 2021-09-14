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Путин объяснил свой уход на самоизоляцию

Ведомости

Уход на самоизоляцию президента России Владимира Путина вызван коронавирусом у одного из сотрудников, который работал с главой государства в течение целого дня. Об этом рассказал сам Путин во время совещания с правительством и руководством партии «Единая Россия».

«Вы знаете, мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, это связано с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников, это человек, который работает со мной в непосредственной близости, он был вакцинирован. У него титры упали, но он ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Через, по-моему, три дня после ревакцинации заболел», — сказал Путин.

Президент отметил, что 13 сентября общался с этим сотрудником на протяжении всего дня. «Посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V". Потому что титры у меня, по общим данным, достаточно высокие. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике», — добавил российский лидер.

14 сентября Путин получил отрицательный тест на коронавирус, он абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом, по словам представителя Кремля, изоляция не влияет непосредственно на работу президента.

Президент сделал прививку первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта, а вторым — 14 апреля. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V». В конце августа во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин сообщил, что у него сохраняются хорошие показатели антител.

Ранее по теме: Путин уйдет на самоизоляцию из-за COVID-19 в его окружении

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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