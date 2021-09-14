Путин объяснил свой уход на самоизоляцию
Уход на самоизоляцию президента России Владимира Путина вызван коронавирусом у одного из сотрудников, который работал с главой государства в течение целого дня. Об этом рассказал сам Путин во время совещания с правительством и руководством партии «Единая Россия».
«Вы знаете, мне пришлось отложить поездку в Таджикистан, это связано с тем, что в моем самом близком окружении несколько человек заболели. И один из этих сотрудников, это человек, который работает со мной в непосредственной близости, он был вакцинирован. У него титры упали, но он ревакцинировался, судя по всему, поздновато. Через, по-моему, три дня после ревакцинации заболел», — сказал Путин.
Президент отметил, что 13 сентября общался с этим сотрудником на протяжении всего дня. «Посмотрим, как реально сработает на практике "Спутник V". Потому что титры у меня, по общим данным, достаточно высокие. Посмотрим, как это будет выглядеть на практике», — добавил российский лидер.
14 сентября Путин получил отрицательный тест на коронавирус, он абсолютно здоров, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. При этом, по словам представителя Кремля, изоляция не влияет непосредственно на работу президента.
Президент сделал прививку первым компонентом вакцины от коронавируса 23 марта, а вторым — 14 апреля. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V». В конце августа во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин сообщил, что у него сохраняются хорошие показатели антител.