Путин уйдет на самоизоляцию из-за COVID-19 в его окружении

Путин уйдет на самоизоляцию из-за COVID-19 в его окруженииПрезидент примет участие в запланированных мероприятиях ОДКБ и ШОС удаленно
Президент России Владимир Путин сообщил в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении, сообщает сайт Кремля.
«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении.
В связи с этим Путин пояснил Рахмону, что не сможет принять очное участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС. Российский президент примет участие в этих мероприятиях в режиме видеоконференции.
Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал решение о его переходе на самоизоляцию. Он заверил, что у Путина отрицательный тест на коронавирус и «президент абсолютно здоров». «Несколько человек [в его окружении заболели]. Очных мероприятий какое-то время не будет. Это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность. То есть здесь нет необходимости ни в каких особых протоколах. В данном случае ничего не меняется», — сказал пресс-секретарь президента. Он добавил, что решение о том, как Путин будет голосовать на выборах в Госдуму — очно или дистанционно, — пока не принято.
«Медики делают свою работу. Это нормальная [практика] – когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время. Вакцина гарантированно защищает от тяжелых случаев заболевания», — пояснил Песков необходимость самоизоляции президента, несмотря на то что он привит от коронавируса.
Накануне Путин заявил, что люди из его окружения заболевают коронавирусом, возможно, ему тоже придется уйти на карантин. Об этом президент рассказал во время общения в Кремле с участниками Паралимпийских игр в Токио. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков попросил не понимать эти слова «буквально».
Путин сделал первую инъекцию прививкой от коронавируса 23 марта, а 14 апреля президент сообщил, что получил второй компонент препарата. В июне глава государства пояснил, что привился «Спутником V», как и одна из его дочерей, не уточнив имени. В конце августа во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин сообщил, что у него сохраняются хорошие показатели антител к коронавирусу.
Однако несмотря на то что российский президент прошел вакцинацию, людям перед официальными встречами с ним приходится соблюдать недельный карантин. Среди подтвержденных последних таких случаев — встреча с российскими победителями и призерами Олимпийских игр в Токио 10 сентября. Встреча прошла в Казани в рамках форума «Россия — спортивная держава».
Чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова писала в сториз в своем Instagram в конце августа, что собирает вещи для пребывания в карантине. «До сих пор не верю, что придется сидеть семь дней в одной комнате и не смогу даже выйти на улицу. У всех чемпионов и призеров ОИ проходит встреча с президентом по приезду на родину. Так вот, встреча назначена на 10 сентября», — пояснила она.
Позже глава Минспорта Олег Матыцин уточнил «РИА Новости», что на карантин перед встречей с Путиным отправят исключительно золотых медалистов.