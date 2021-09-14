Путин уйдет на самоизоляцию из-за COVID-19 в его окружении

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал решение о его переходе на самоизоляцию. Он заверил, что у Путина отрицательный тест на коронавирус и «президент абсолютно здоров». «Несколько человек [в его окружении заболели]. Очных мероприятий какое-то время не будет. Это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность. То есть здесь нет необходимости ни в каких особых протоколах. В данном случае ничего не меняется», — сказал пресс-секретарь президента. Он добавил, что решение о том, как Путин будет голосовать на выборах в Госдуму — очно или дистанционно, — пока не принято.