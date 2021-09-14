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Путин уйдет на самоизоляцию из-за COVID-19 в его окружении

Президент примет участие в запланированных мероприятиях ОДКБ и ШОС удаленно
Илья Лакстыгал Елена Мухаметшина
Евгений Разумный / Ведомости

Президент России Владимир Путин сообщил в телефонном разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, что должен перейти на самоизоляцию из-за случаев коронавируса в его окружении, сообщает сайт Кремля.

«Владимир Путин сообщил, что в связи с выявленными случаями заболевания коронавирусом в его окружении он должен в течение определённого периода времени соблюдать режим самоизоляции», — говорится в сообщении.

В связи с этим Путин пояснил Рахмону, что не сможет принять очное участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств – членов ОДКБ и ШОС. Российский президент примет участие в этих мероприятиях в режиме видеоконференции.

Позже пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал решение о его переходе на самоизоляцию. Он заверил, что у Путина отрицательный тест на коронавирус и «президент абсолютно здоров». «Несколько человек [в его окружении заболели]. Очных мероприятий какое-то время не будет. Это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность. То есть здесь нет необходимости ни в каких особых протоколах. В данном случае ничего не меняется», — сказал пресс-секретарь президента. Он добавил, что решение о том, как Путин будет голосовать на выборах в Госдуму — очно или дистанционно, — пока не принято.

«Медики делают свою работу. Это нормальная [практика] – когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время. Вакцина гарантированно защищает от тяжелых случаев заболевания», — пояснил Песков необходимость самоизоляции президента, несмотря на то что он привит от коронавируса.

Песков сообщил о достаточном уровне антител к COVID-19 у Путина

Накануне Путин заявил, что люди из его окружения заболевают коронавирусом, возможно, ему тоже придется уйти на карантин. Об этом президент рассказал во время общения в Кремле с участниками Паралимпийских игр в Токио. Позже его пресс-секретарь Дмитрий Песков попросил не понимать эти слова «буквально».

Путин сделал первую инъекцию прививкой от коронавируса 23 марта, а 14 апреля президент сообщил, что получил второй компонент препарата. В июне глава государства пояснил, что привился «Спутником V», как и одна из его дочерей, не уточнив имени. В конце августа во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей Путин сообщил, что у него сохраняются хорошие показатели антител к коронавирусу.

Однако несмотря на то что российский президент прошел вакцинацию, людям перед официальными встречами с ним приходится соблюдать недельный карантин. Среди подтвержденных последних таких случаев — встреча с российскими победителями и призерами Олимпийских игр в Токио 10 сентября. Встреча прошла в Казани в рамках форума «Россия — спортивная держава».

Чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова писала в сториз в своем Instagram в конце августа, что собирает вещи для пребывания в карантине. «До сих пор не верю, что придется сидеть семь дней в одной комнате и не смогу даже выйти на улицу. У всех чемпионов и призеров ОИ проходит встреча с президентом по приезду на родину. Так вот, встреча назначена на 10 сентября», — пояснила она.

Позже глава Минспорта Олег Матыцин уточнил «РИА Новости», что на карантин перед встречей с Путиным отправят исключительно золотых медалистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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