Песков сообщил о достаточном уровне антител к COVID-19 у Путина
Президент России Владимир Путин обладает достаточным уровнем антител к коронавирусу для защиты от него после вакцинации, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент активно работает. И действительно вакцинация дала положительный эффект, он обладает необходимым защитным уровнем антител», – сказал Песков. Более точных данных он не привел, аргументируя это тем, что информация о состоянии здоровья президента не является публичной.
Вчера Путин сообщил о сохранении у себя хороших показателей антител после вакцинации от коронавируса. Президент сделал прививку от коронавируса 23 марта. Вакцинация прошла не на камеры, каким именно препаратом привился президент, он не говорил. 14 апреля Путин сообщил, что сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V».
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.