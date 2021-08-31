Песков сообщил о достаточном уровне антител к COVID-19 у Путина

Вчера Путин сообщил о сохранении у себя хороших показателей антител после вакцинации от коронавируса. Президент сделал прививку от коронавируса 23 марта. Вакцинация прошла не на камеры, каким именно препаратом привился президент, он не говорил. 14 апреля Путин сообщил, что сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V».