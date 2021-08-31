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Песков сообщил о достаточном уровне антител к COVID-19 у Путина

Ведомости

Президент России Владимир Путин обладает достаточным уровнем антител к коронавирусу для защиты от него после вакцинации, заявил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Президент активно работает. И действительно вакцинация дала положительный эффект, он обладает необходимым защитным уровнем антител», – сказал Песков. Более точных данных он не привел, аргументируя это тем, что информация о состоянии здоровья президента не является публичной.

Вчера Путин сообщил о сохранении у себя хороших показателей антител после вакцинации от коронавируса. Президент сделал прививку от коронавируса 23 марта. Вакцинация прошла не на камеры, каким именно препаратом привился президент, он не говорил. 14 апреля Путин сообщил, что сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V».

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.

Ранее по теме: Путин сообщил о хорошем показателе антител после вакцинации от COVID-19
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных