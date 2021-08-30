Путин сообщил о хорошем показателе антител после вакцинации от COVID-19
Президент России Владимир Путин сообщил о сохранении у себя хороших показателей антител после вакцинации от коронавируса, передает пресс-служба Кремля.
«У меня держатся все эти показатели хорошо», – сказал Путин на рабочей встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей, который рассказал о ходе вакцинации в регионе и о том, что местные власти привиты по второму разу.
Путин сделал прививку от коронавируса 23 марта. Вакцинация прошла не на камеры, каким именно препаратом привился президент, он не говорил. 14 апреля Путин сообщил, что сделал прививку вторым компонентом вакцины от коронавируса. Позже он рассказал, что вакцинировался «Спутником V».
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек, или более 50% населения Земли. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.