Путин сообщил о хорошем показателе антител после вакцинации от COVID-19

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Она зарегистрирована в 70 странах мира с общим населением 4 млрд человек, или более 50% населения Земли. В России также зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак» и «Спутник лайт». Массовая вакцинация в стране началась в январе.