Путин назвал недопустимым принуждение граждан к вакцинации
Принуждать людей к вакцинации нельзя, тем более угрожать увольнением, заявил президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
«Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку», – сказал Путин, отметив, что это нужно делать настойчиво и уважительно по отношению к людям.
Кроме того, необходимо разъяснять важность вакцинации для сохранения собственной жизни и здоровья, а также защиты своих близких, показывать, что вакцина действительно работает и снижает риски осложнений, подчеркнул президент.
Ранее глава государства уже неоднократно высказывался против принуждения населения к вакцинации. В частности, в июле он назвал повышение темпов вакцинации от коронавируса в стране главной задачей правительства, добавив, что в ходе этой работы необходимо подробно и квалифицированно отвечать на вопросы граждан.
Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».