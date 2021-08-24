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Путин назвал недопустимым принуждение граждан к вакцинации

Ведомости

Принуждать людей к вакцинации нельзя, тем более угрожать увольнением, заявил президент России Владимир Путин на съезде партии «Единая Россия». Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку», – сказал Путин, отметив, что это нужно делать настойчиво и уважительно по отношению к людям.

Кроме того, необходимо разъяснять важность вакцинации для сохранения собственной жизни и здоровья, а также защиты своих близких, показывать, что вакцина действительно работает и снижает риски осложнений, подчеркнул президент.

Ранее глава государства уже неоднократно высказывался против принуждения населения к вакцинации. В частности, в июле он назвал повышение темпов вакцинации от коронавируса в стране главной задачей правительства, добавив, что в ходе этой работы необходимо подробно и квалифицированно отвечать на вопросы граждан.

Массовая вакцинация от коронавируса в России началась в январе. Позже несколько регионов объявили об обязательной вакцинации работников ряда отраслей в связи с ухудшением ситуации с COVID-19. В России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт».

Ранее по теме: Мурашко посоветовал россиянам привиться от коронавируса до сезона гриппа

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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