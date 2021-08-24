Путин назвал недопустимым принуждение граждан к вакцинации

«Я вновь подчеркну: никого принуждать здесь, конечно, не нужно. Тем более недопустимо давление, после которого люди могут потерять работу. Надо уметь убеждать в необходимости сделать прививку», – сказал Путин, отметив, что это нужно делать настойчиво и уважительно по отношению к людям.