Мурашко посоветовал россиянам привиться от коронавируса до сезона гриппа
Россиянам следует сделать прививки от коронавируса до начала вакцинации от гриппа, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
«Очень важно, чтобы в этот период подготовки к вакцинации от гриппа население в первую очередь прошло сейчас вакцинацию против коронавирусной инфекции», — сказал Мурашко.
Он рассказал, что в России сделали прививки от коронавируса 38,9 млн человек. Самые высокие темпы вакцинации отмечены в Белгородской, Псковской, Архангельской областях, Ингушетии, Чечне и Самарской области. Лидерами по охвату вакцинацией стали Белгородская область, Москва, Московская область и Ненецкий АО – там прививки сделали 50% взрослого населения.
Министр добавил, что вакцина «Спутник лайт» поставлена во все регионы России для ревакцинации граждан через полгода после первой прививки или перенесенного COVID-19. Темпы производства вакцин в июне — июле выросли в четыре раза по сравнению с предыдущими периодами, отметил Мурашко.