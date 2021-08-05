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Мурашко посоветовал россиянам привиться от коронавируса до сезона гриппа

Ведомости

Россиянам следует сделать прививки от коронавируса до начала вакцинации от гриппа, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«Очень важно, чтобы в этот период подготовки к вакцинации от гриппа население в первую очередь прошло сейчас вакцинацию против коронавирусной инфекции», — сказал Мурашко.

Он рассказал, что в России сделали прививки от коронавируса 38,9 млн человек. Самые высокие темпы вакцинации отмечены в Белгородской, Псковской, Архангельской областях, Ингушетии, Чечне и Самарской области. Лидерами по охвату вакцинацией стали Белгородская область, Москва, Московская область и Ненецкий АО – там прививки сделали 50% взрослого населения.

Министр добавил, что вакцина «Спутник лайт» поставлена во все регионы России для ревакцинации граждан через полгода после первой прививки или перенесенного COVID-19. Темпы производства вакцин в июне — июле выросли в четыре раза по сравнению с предыдущими периодами, отметил Мурашко.

Ранее по теме: Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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