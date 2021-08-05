Мурашко посоветовал россиянам привиться от коронавируса до сезона гриппа

Министр добавил, что вакцина «Спутник лайт» поставлена во все регионы России для ревакцинации граждан через полгода после первой прививки или перенесенного COVID-19. Темпы производства вакцин в июне — июле выросли в четыре раза по сравнению с предыдущими периодами, отметил Мурашко.