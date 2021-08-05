Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов с коронавирусом в целом по стране замедлился, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».
«На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — рассказал Мурашко
По его словам, в некоторых регионах эпидситуация остается напряженной. По количеству больных наибольшую тревогу вызывают Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская, Астраханская, Самарская области и Краснодарский край.
Министр отметил, что сейчас количество пациентов в палатах интенсивной терапии выше по сравнению с предыдущими периодами. 11% госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии.
По данным оперштаба на 5 августа, за время пандемии коронавирус был выявлен почти у 6,4 млн россиян. 162 500 заболевших COVID-19 скончались. Суточный прирост инфицированных на данный момент остается на уровне января. Так, за последние 24 часа вирус нашли у 23 120 человек. Это максимум со 2 августа. Умерли за сутки 794 человека с COVID-19.