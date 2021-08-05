Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

По данным оперштаба на 5 августа, за время пандемии коронавирус был выявлен почти у 6,4 млн россиян. 162 500 заболевших COVID-19 скончались. Суточный прирост инфицированных на данный момент остается на уровне января. Так, за последние 24 часа вирус нашли у 23 120 человек. Это максимум со 2 августа. Умерли за сутки 794 человека с COVID-19.