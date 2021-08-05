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Мурашко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, прирост пациентов с коронавирусом в целом по стране замедлился, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию совещания вел телеканал «Россия 24».

«На сегодняшний день ситуация стабилизируется и прирост количества пациентов, находящихся под наблюдением, в целом по стране замедлился в основном за счет таких регионов, как Москва, Санкт-Петербург и Московская область», — рассказал Мурашко

По его словам, в некоторых регионах эпидситуация остается напряженной. По количеству больных наибольшую тревогу вызывают Тыва, Коми, Севастополь, Магаданская, Астраханская, Самарская области и Краснодарский край.

Министр отметил, что сейчас количество пациентов в палатах интенсивной терапии выше по сравнению с предыдущими периодами. 11% госпитализированных пациентов находятся в тяжелом состоянии.

По данным оперштаба на 5 августа, за время пандемии коронавирус был выявлен почти у 6,4 млн россиян. 162 500 заболевших COVID-19 скончались. Суточный прирост инфицированных на данный момент остается на уровне января. Так, за последние 24 часа вирус нашли у 23 120 человек. Это максимум со 2 августа. Умерли за сутки 794 человека с COVID-19.

Ранее по теме: В России за сутки выявили 23 120 новых случаев коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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