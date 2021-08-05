В России за сутки выявили 23 120 новых случаев коронавируса
В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 120 человек, следует из статистики оперштаба на 5 августа. Умерли 794 пациента. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 379 904. Умерли за все время пандемии 162 509 человек.
Вчера, 4 августа, оперштаб сообщил о 22 589 новых случаях.
В Москве за сутки выявили 3227 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4477 человек, скончались 68 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 519 621 случай болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1911), Московская (+1287), Нижегородская (+552) и Свердловская (+515) области.
За сутки полностью выздоровели 20 370 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 700 212.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 200 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 35,3 млн случаев, Индии (более 31,8 млн) и Бразилии (свыше 20 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.