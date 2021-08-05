В России за сутки выявили 23 120 новых случаев коронавируса

В Москве за сутки выявили 3227 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4477 человек, скончались 68 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 519 621 случай болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1911), Московская (+1287), Нижегородская (+552) и Свердловская (+515) области.