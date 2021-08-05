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В России за сутки выявили 23 120 новых случаев коронавируса

Ведомости

В России за последние сутки коронавирус выявили у 23 120 человек, следует из статистики оперштаба на 5 августа. Умерли 794 пациента. Общее число случаев заражения в стране достигло 6 379 904. Умерли за все время пандемии 162 509 человек.

Вчера, 4 августа, оперштаб сообщил о 22 589 новых случаях.

В Москве за сутки выявили 3227 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 4477 человек, скончались 68 пациентов. За все время пандемии в столице выявили 1 519 621 случай болезни. В топ-5 по приросту заболевших за сутки также вошли Санкт-Петербург (+1911), Московская (+1287), Нижегородская (+552) и Свердловская (+515) области.

За сутки полностью выздоровели 20 370 пациентов. Общее число выздоровевших возросло до 5 700 212.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире выявлено более 200 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 4,2 млн человек. Самая высокая заболеваемость отмечена в США — более 35,3 млн случаев, Индии (более 31,8 млн) и Бразилии (свыше 20 млн). Россия по этому показателю занимает четвертое место в мире.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных