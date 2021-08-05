Число случаев коронавируса в мире превысило 200 млн
Число зарегистрированных в мире случаев коронавируса превысило 200 млн и составило 200 193 983, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В ВОЗ пока известно о 199,4 млн заражений коронавирусом.
Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США – 35,3 млн, Индии – 31,8 млн, Бразилии – 20 млн, России – 6,3 млн и Франции – 6,3 млн. Умерли от коронавируса за все время пандемии 4 256 252 человека. Больше всего – в США (614 785), Бразилии (559 607), Индии (425 757), Мексике (242 547) и Перу (196 673).
По данным оперативного штаба на 4 августа, в России за сутки выявили 22 589 новых случаев коронавируса, 20 096 человек выздоровели, 790 скончались. Всего в стране зарегистрировано 6 356 784 заражения и 161 715 летальных исходов. Наибольшая заболеваемость отмечена в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.
30 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что достижения в борьбе с коронавирусом в мире оказались под угрозой или уже утрачены. В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. По словам главы ВОЗ, рост заболеваемости коронавирусом обусловлен увеличением мобильности и контактов людей, а также ненадлежащим применением как социальных, так и санитарных мер.