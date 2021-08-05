Число случаев коронавируса в мире превысило 200 млн

30 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что достижения в борьбе с коронавирусом в мире оказались под угрозой или уже утрачены. В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. По словам главы ВОЗ, рост заболеваемости коронавирусом обусловлен увеличением мобильности и контактов людей, а также ненадлежащим применением как социальных, так и санитарных мер.