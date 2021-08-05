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Число случаев коронавируса в мире превысило 200 млн

Ведомости

Число зарегистрированных в мире случаев коронавируса превысило 200 млн и составило 200 193 983, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. В ВОЗ пока известно о 199,4 млн заражений коронавирусом.

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США – 35,3 млн, Индии – 31,8 млн, Бразилии – 20 млн, России – 6,3 млн и Франции – 6,3 млн. Умерли от коронавируса за все время пандемии 4 256 252 человека. Больше всего – в США (614 785), Бразилии (559 607), Индии (425 757), Мексике (242 547) и Перу (196 673).

По данным оперативного штаба на 4 августа, в России за сутки выявили 22 589 новых случаев коронавируса, 20 096 человек выздоровели, 790 скончались. Всего в стране зарегистрировано 6 356 784 заражения и 161 715 летальных исходов. Наибольшая заболеваемость отмечена в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

30 июля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что достижения в борьбе с коронавирусом в мире оказались под угрозой или уже утрачены. В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. По словам главы ВОЗ, рост заболеваемости коронавирусом обусловлен увеличением мобильности и контактов людей, а также ненадлежащим применением как социальных, так и санитарных мер.

Ранее по теме: Глава ВОЗ заявил об угрозе достижениям в борьбе с коронавирусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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