Глава ВОЗ заявил об угрозе достижениям в борьбе с коронавирусом
Достижения в борьбе с коронавирусом в мире оказались под угрозой или уже утрачены, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, слова которого передает ТАСС.
В ходе выступления на брифинге в Женеве он обратил внимание на рост заболеваемости коронавирусом в мире.
«В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%», — сказал он.
По словам главы ВОЗ, рост заболеваемости коронавирусом обусловлен увеличением мобильности и контактов людей, а также ненадлежащим применением как социальных, так и санитарных мер.
«То, что было с трудом достигнуто [в борьбе с пандемией], оказалось под угрозой или же утрачено, а системы здравоохранения во многих странах испытывают перегрузку», — подчеркнул Гебрейесус.
По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 196 829 525 случаев коронавируса. Умерли 4 202 467 человек.