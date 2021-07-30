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Глава ВОЗ заявил об угрозе достижениям в борьбе с коронавирусом

Ведомости

Достижения в борьбе с коронавирусом в мире оказались под угрозой или уже утрачены, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, слова которого передает ТАСС.

В ходе выступления на брифинге в Женеве он обратил внимание на рост заболеваемости коронавирусом в мире.

«В пяти из шести регионов ВОЗ инфицирование COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%», — сказал он.

По словам главы ВОЗ, рост заболеваемости коронавирусом обусловлен увеличением мобильности и контактов людей, а также ненадлежащим применением как социальных, так и санитарных мер.

«То, что было с трудом достигнуто [в борьбе с пандемией], оказалось под угрозой или же утрачено, а системы здравоохранения во многих странах испытывают перегрузку», — подчеркнул Гебрейесус.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире зафиксировано 196 829 525 случаев коронавируса. Умерли 4 202 467 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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