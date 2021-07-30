Мурашко поручил проверить данные о пострадавшей от вакцинации семье на Кубани

Ранее Мурашко заявил, что после вакцинации заразились коронавирусом 2,5% россиян, большинство из них – в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины. Позже министр поддержал увеличение размера единовременного пособия людям, столкнувшимся с поствакцинальным осложнением.