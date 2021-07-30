Мурашко поручил проверить данные о пострадавшей от вакцинации семье на Кубани
Росздравнадзор проверит информацию о пострадавшей после вакцинации от коронавируса семье в Краснодарском крае, сообщила пресс-служба ведомства. Такое поручение дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Краснодарскому краю проверит распространенную в социальных сетях информацию о том, что в регионе семья из четырех человек якобы пострадала после вакцинации от коронавирусной инфекции», – говорится в сообщении.
Ранее Мурашко заявил, что после вакцинации заразились коронавирусом 2,5% россиян, большинство из них – в период формирования иммунитета, который длится 2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины. Позже министр поддержал увеличение размера единовременного пособия людям, столкнувшимся с поствакцинальным осложнением.
Массовая вакцинация от коронавируса в России стартовала в январе. Сейчас в стране зарегистрированы четыре препарата: «Спутник V», «Эпиваккорона», «Ковивак» и «Спутник лайт». В нескольких регионах введена обязательная вакцинация для работников ряда сфер.