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Минздрав выступил за увеличение выплаты за осложнения после прививки

Ведомости

Размер единовременного пособия людям, столкнувшимся с поствакцинальным осложнением, может быть увеличен. Сейчас эта выплата составляет 10 000 руб., с 2000 г. она не индексировалась и не пересматривалась, сообщил РБК со ссылкой на ответ министра здравоохранения Михаила Мурашко депутату Госдумы Федоту Тумусову.

«Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия», — говорится в ответе Мурашко.

В свое обращении в Минздрав Тумусов предложил ввести страхование жизни и здоровья каждого, кто делает прививку от коронавируса, на 10 млн руб. Депутат пояснил изданию, что «если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит, если прививка, на самом деле, может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной».

В ответе министра говорится, что россияне, у которых появились осложнения после прививки, могут получить единовременные пособия, в том числе по нетрудоспособности. В случае смерти от таких осложнений семья умершего получит 30 000 руб. По мнению Минздрава, вопрос компенсации в случае осложнений от прививки полностью урегулирован законом.

Ранее Минздрав сообщил, что после прививки от коронавируса «Спутником V» в течение нескольких дней у пациента может повыситься температура, появиться головная боль, отек и гриппозное состояние. Также возможно появление аллергических реакций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных