Минздрав выступил за увеличение выплаты за осложнения после прививки

В свое обращении в Минздрав Тумусов предложил ввести страхование жизни и здоровья каждого, кто делает прививку от коронавируса, на 10 млн руб. Депутат пояснил изданию, что «если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит, если прививка, на самом деле, может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной».