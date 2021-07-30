Минздрав выступил за увеличение выплаты за осложнения после прививки
Размер единовременного пособия людям, столкнувшимся с поствакцинальным осложнением, может быть увеличен. Сейчас эта выплата составляет 10 000 руб., с 2000 г. она не индексировалась и не пересматривалась, сообщил РБК со ссылкой на ответ министра здравоохранения Михаила Мурашко депутату Госдумы Федоту Тумусову.
«Считаем целесообразным пересмотр размера указанного государственного единовременного пособия», — говорится в ответе Мурашко.
В свое обращении в Минздрав Тумусов предложил ввести страхование жизни и здоровья каждого, кто делает прививку от коронавируса, на 10 млн руб. Депутат пояснил изданию, что «если прививка безопасна, то государство ничего не потеряет, а людей убедит, если прививка, на самом деле, может привести к плохому исходу, то деньги нужны, так как она становится фактически обязательной».
В ответе министра говорится, что россияне, у которых появились осложнения после прививки, могут получить единовременные пособия, в том числе по нетрудоспособности. В случае смерти от таких осложнений семья умершего получит 30 000 руб. По мнению Минздрава, вопрос компенсации в случае осложнений от прививки полностью урегулирован законом.
Ранее Минздрав сообщил, что после прививки от коронавируса «Спутником V» в течение нескольких дней у пациента может повыситься температура, появиться головная боль, отек и гриппозное состояние. Также возможно появление аллергических реакций.