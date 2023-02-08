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Минобороны сообщило об уничтожении цехов по модернизации БПЛА в Харькове

Ведомости

Вооруженные силы России уничтожили цеха авиазавода в Харькове, которые использовались для модернизации беспилотников, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.

«В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов», – говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве также рассказали о продолжении наступательных действий российской стороны на Донецком направлении, в результате которых было уничтожено более 140 украинских военных, один танк и гаубица «Мста-Б». На Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях ВС России продолжили нанесение ударов по позициям ВСУ.

В районах населенных пунктов Авдеевка и Славянск (ДНР) российские силы уничтожили два склада боеприпасов, а под Красногоровкой – штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных