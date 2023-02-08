Минобороны сообщило об уничтожении цехов по модернизации БПЛА в Харькове
Вооруженные силы России уничтожили цеха авиазавода в Харькове, которые использовались для модернизации беспилотников, сообщило Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
«В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов», – говорится в сообщении.
В оборонном ведомстве также рассказали о продолжении наступательных действий российской стороны на Донецком направлении, в результате которых было уничтожено более 140 украинских военных, один танк и гаубица «Мста-Б». На Купянском, Краснолиманском и Южнодонецком направлениях ВС России продолжили нанесение ударов по позициям ВСУ.
В районах населенных пунктов Авдеевка и Славянск (ДНР) российские силы уничтожили два склада боеприпасов, а под Красногоровкой – штаб 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.