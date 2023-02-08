На хуторе Петровский Ставропольского края ввели режим КТО
На территории хутора Петровский на Ставропольском крае введен режим контртеррористической операции (КТО), передает пресс-служба управления ФСБ по региону.
«8 февраля 2023 г. в 20 часов 00 минут <…> принято решение о проведении контртеррористической операции и введении на период ее проведения правового режима КТО в границах хутора Петровский Советского городского округа Ставропольского края», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
В ведомстве пояснили, что на территории хутора усилена охрана общественного порядка, проводится проверка документов у людей, на некоторых участках может быть ограничен доступ людей и транспорта.
КТО, или контртеррористическая операция, проводится для пресечения террористического акта и преступлений террористической направленности. В случае введения КТО руководитель федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности уведомляет о введении режима КТО и о территории, в пределах которой она проводится, в частности, президента РФ, председателя правительства Российской Федерации, председателей Госдумы и Совфеда.