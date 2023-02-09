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В Белгородской области сообщили о работе системы ПВО

Ведомости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), она сбила три ракеты, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. 

«В Грайворонском городском округе системой ПВО было сбито 3 ракеты. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы уточняют информацию», – сказано в сообщении.

До этого сегодня Гладков сообщал об обстреле села Муром Шебекинского городского округа со стороны Украины. В результате также никто не пострадал. «Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением», – написал он.

Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.

31 января президент РФ Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных