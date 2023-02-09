В Белгородской области сообщили о работе системы ПВО
В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), она сбила три ракеты, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Грайворонском городском округе системой ПВО было сбито 3 ракеты. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. Оперативные службы уточняют информацию», – сказано в сообщении.
До этого сегодня Гладков сообщал об обстреле села Муром Шебекинского городского округа со стороны Украины. В результате также никто не пострадал. «Есть повреждения возле Дома культуры и школы. Также снаряды упали рядом с частным домовладением», – написал он.
Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.
31 января президент РФ Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.