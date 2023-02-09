В «Росатоме» заявили о готовности продолжать работу с МАГАТЭ по ЗАЭС
«Рафаэль Гросси рассказал о продвижении его инициативы по созданию зоны защиты ядерной и физической ядерной безопасности на Запорожской АЭС. В этой связи Алексей Лихачев выразил готовность российской стороны продолжать работу по реализации этой инициативы гендиректора МАГАТЭ», – говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что Гросси и Лихачев обсудили вопросы, связанные с обеспечением ядерной и физической безопасности Запорожской АЭС.
20 января глава МАГАТЭ подчеркивал важность создания зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС. По его словам, по этому вопросу он продолжит вести «интенсивные» консультации с Россией и Украиной в ближайшее время.
В предыдущий раз Гросси приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда глава МАГАТЭ и Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. 11 октября 2022 г. Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.