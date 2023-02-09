В «Росатоме» заявили о готовности продолжать работу с МАГАТЭ по ЗАЭС

В предыдущий раз Гросси приезжал в Москву 22 декабря 2022 г. Тогда глава МАГАТЭ и Лихачев обсудили подходы к созданию зоны защиты ядерной и физической безопасности на Запорожской АЭС. 11 октября 2022 г. Гросси встретился с президентом РФ Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.