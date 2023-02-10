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«Укрэнерго» сообщила об обстреле нескольких объектов инфраструктуры

Ведомости

Несколько объектов высоковольтной инфраструктуры находятся под обстрелом, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании «Укрэнерго».

«Есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях», – сказано в сообщении. 

В «Укрэнерго» отметили, что применяют аварийные отключения, чтобы сохранить энергосистему страны, и призвали жителей оставаться в укрытиях.

Воздушная тревога объявлена сегодня на всей территории Украины. Она действует в некоторых регионах с 09:27 мск. В областной администрации Киева сообщили о работе системы ПВО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных