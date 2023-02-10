«Укрэнерго» сообщила об обстреле нескольких объектов инфраструктуры
Несколько объектов высоковольтной инфраструктуры находятся под обстрелом, сообщается в Telegram-канале национальной энергетической компании «Укрэнерго».
«Есть попадание на нескольких объектах высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах, что привело к перебоям с электроснабжением в некоторых областях», – сказано в сообщении.
В «Укрэнерго» отметили, что применяют аварийные отключения, чтобы сохранить энергосистему страны, и призвали жителей оставаться в укрытиях.