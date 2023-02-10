В Брянской области сообщили о минометном обстреле ВСУ
Территория Суземского района Брянской области попала под минометный обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«ВСУ произвели минометный обстрел территории Суземского района. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два дома. Оперативные службы работают на месте. После проведения оперативных мероприятий оценочная комиссия проведет работы по оценке ущерба», – сказано в сообщении.
Ранее сегодня Богомаз сообщал о работе системы ПВО в Брянской области. В результате был сбит беспилотный летательный аппарат, никто не пострадал.
Сейчас в Брянской области действует высокий уровень террористической опасности. 3 февраля его сделали бессрочным. Кроме того, в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 г.