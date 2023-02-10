В Брянской области сообщили о минометном обстреле ВСУ

Сейчас в Брянской области действует высокий уровень террористической опасности. 3 февраля его сделали бессрочным. Кроме того, в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 г.