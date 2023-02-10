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Политика

В Брянской области сообщили о минометном обстреле ВСУ

Ведомости

Территория Суземского района Брянской области попала под минометный обстрел ВСУ. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

«ВСУ произвели минометный обстрел территории Суземского района. В результате обстрела пострадавших нет, повреждены два дома. Оперативные службы работают на месте. После проведения оперативных мероприятий оценочная комиссия проведет работы по оценке ущерба», – сказано в сообщении. 

Ранее сегодня Богомаз сообщал о работе системы ПВО в Брянской области. В результате был сбит беспилотный летательный аппарат, никто не пострадал.

Сейчас в Брянской области действует высокий уровень террористической опасности. 3 февраля его сделали бессрочным. Кроме того, в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных