В Брянской области сообщили о работе системы ПВО

31 января Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. После этого бессрочный «желтый» уровень опасность установили также в Крыму, Белгородской и Курской областях.