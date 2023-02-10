В Брянской области сообщили о работе системы ПВО
Система ПВО сработала в Брянской области, сбит беспилотник. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
«Системами ПВО ВС РФ отражена очередная атака ВСУ. Благодаря нашим защитникам над Брянским районом сбит БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», – сказано в сообщении.
Сейчас в Брянской области действует высокий уровень террористической опасности. 3 февраля его сделали бессрочным. Кроме того, в регионе введен режим «среднего уровня реагирования». Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин 19 октября 2022 г.
31 января Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. После этого бессрочный «желтый» уровень опасность установили также в Крыму, Белгородской и Курской областях.