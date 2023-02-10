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Мишустин уволил главу ФТС

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова, сообщили в пресс-службе правительства. Занимавший должность руководителя ведомства Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от нее в связи с достижением 70 лет.

«Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федеральной таможенной службы на первого заместителя руководителя этой Службы Давыдова Руслана Валентиновича», – говорится в документе.

С 2017 г. Давыдов занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. На этом посту он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. В кабмине отметили, что в общем в таможенных органах Давыдов проработал свыше 15 лет.

Булавин был назначен на должность главы ФТС 28 июля 2016 г. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, знаками «Почетный сотрудник контрразведки» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных