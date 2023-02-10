Мишустин уволил главу ФТС

С 2017 г. Давыдов занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. На этом посту он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. В кабмине отметили, что в общем в таможенных органах Давыдов проработал свыше 15 лет.