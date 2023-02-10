Мишустин уволил главу ФТС
Премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслана Давыдова, сообщили в пресс-службе правительства. Занимавший должность руководителя ведомства Владимир Булавин распоряжением правительства освобожден от нее в связи с достижением 70 лет.
«Возложить временно исполнение обязанностей руководителя Федеральной таможенной службы на первого заместителя руководителя этой Службы Давыдова Руслана Валентиновича», – говорится в документе.
С 2017 г. Давыдов занимал пост первого заместителя руководителя ФТС. На этом посту он курировал в том числе работу электронных таможен и внедрение автоматических процедур при декларировании. В кабмине отметили, что в общем в таможенных органах Давыдов проработал свыше 15 лет.
Булавин был назначен на должность главы ФТС 28 июля 2016 г. Он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, знаками «Почетный сотрудник контрразведки» и др.