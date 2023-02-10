Песков прокомментировал слова Зеленского о «плане России по Молдавии»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о якобы перехваченном Украиной документе по дестабилизации ситуации в Молдавии со стороны России. По его словам, в Кремле ничего не знают об этом.
«Надо обращаться к господину Зеленскому. Мы не знаем, о чем идет речь», – сказал пресс-секретарь.
9 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что разведка перехватила «план РФ» по «разрушению демократического порядка» в Молдавии и он передал эти документе президенту страны Майе Санду.
В июне 2022 г. лидер правящей «Партии действия и солидарности» в Молдове Игорь Гросу заявил, что Молдавия готова присоединиться к новым санкциям ЕС против России. Это произошло после получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
После начала военной операции на Украине премьер-министр республики Наталья Гаврилица в марте 2022 г. сообщила, что Молдавия не планирует присоединяться к НАТО. Тогда она пояснила, что в Конституции страны закреплен принцип нейтралитета.