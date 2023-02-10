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Песков прокомментировал слова Зеленского о «плане России по Молдавии»

Ведомости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о якобы перехваченном Украиной документе по дестабилизации ситуации в Молдавии со стороны России. По его словам, в Кремле ничего не знают об этом.

«Надо обращаться к господину Зеленскому. Мы не знаем, о чем идет речь», – сказал пресс-секретарь.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европейском Совете заявил, что разведка перехватила «план РФ» по «разрушению демократического порядка» в Молдавии и он передал эти документе президенту страны Майе Санду.

В июне 2022 г. лидер правящей «Партии действия и солидарности» в Молдове Игорь Гросу заявил, что Молдавия готова присоединиться к новым санкциям ЕС против России. Это произошло после получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.

После начала военной операции на Украине премьер-министр республики Наталья Гаврилица в марте 2022 г. сообщила, что Молдавия не планирует присоединяться к НАТО. Тогда она пояснила, что в Конституции страны закреплен принцип нейтралитета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных