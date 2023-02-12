Бывший глава МИД Кипра Никос Христодулидис победил на президентских выборах

Как ранее сообщало «РИА Новости», на пост президента Кипра претендовало 14 кандидатов. 6 февраля в республике прошел первый тур выборов, по итогам которого Христодулидис и Маврояннис набрали 32,04% и 29,6% голосов соответственно. Действующий президент Кипра Никос Анастасиадис не стал баллотироваться в 2023 г. Он занимал пост президента республики с 2013 г. Кандидат от правящей правоцентристской партии «Демократический сбор» (ДИСИ) Авероф Неофиту набрал 26,11% голосов.