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Бывший глава МИД Кипра Никос Христодулидис победил на президентских выборах

Ведомости

Бывший министр иностранных дел Кипра Никос Христодулидис победил во втором туре президентских выборов, который прошел в республике 12 февраля. Это следует из результатов, опубликованных на сайте министерства внутренних дел страны.

По итогам обработки 100% бюллетеней Христодулидис набрал 51,92% голосов, за него проголосовало 204 680 человек. Его оппонент, бывший постпред Кипра при ООН Андреас Маврояннис, получил 48,08% голосов. «РИА Новости» уточняет, что оба кандидата были независимыми, Мавроянниса поддерживала основная оппозиционная партия - Прогрессивная партия трудового народа Кипра (АКЭЛ).

Итоговая явка на выборах составила 72,2%, что ниже уровня, зафиксированного на президентских выборах 2018 г., – тогда в них участвовало 73,1% избирателей.

Имя нового президента Кипра председатель избирательной комиссии Костас Константину официально объявит на специальной церемонии на стадионе «Тассос Пападопулос – Элефтерия».

Как ранее сообщало «РИА Новости», на пост президента Кипра претендовало 14 кандидатов. 6 февраля в республике прошел первый тур выборов, по итогам которого Христодулидис и Маврояннис набрали 32,04% и 29,6% голосов соответственно. Действующий президент Кипра Никос Анастасиадис не стал баллотироваться в 2023 г. Он занимал пост президента республики с 2013 г. Кандидат от правящей правоцентристской партии «Демократический сбор» (ДИСИ) Авероф Неофиту набрал 26,11% голосов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных