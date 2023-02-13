В Белгородской области сообщили об обстреле поселка Красное
В Белгородской области под обстрел попало село Красное в Шебекинском городском округе, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Красное. Пострадавших нет. В очередной раз есть разрушения на территории школы – сильно посечен фасад и выбиты окна», – сказано в сообщении.
Гладков напомнил, что все школы и детские сады в приграничных районах сейчас работают в дистанционном формате.
Сейчас в Белгородской области действует высокий уровень террористической опасности. Она стала четвертым регионом, который установил «желтый» уровень опасности бессрочно. До этого он был установлен в Крыму, Брянской и Курской областях.
31 января президент РФ Владимир Путин отменил ограничение по срокам введения уровней террористической опасности в российских регионах. Ранее уровень террористической опасности мог устанавливаться на срок не более 15 суток, теперь решение о введении уровня угрозы становится бессрочным и действует до его отмены. 1 февраля глава государства заявил, что приграничные регионы России не должны подвергаться обстрелам со стороны ВСУ. Эта задача стоит перед Минобороны страны, отметил он.