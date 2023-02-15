Япония сделала представление Китаю из-за ситуации с аэростатами
Власти Японии сделали Китаю представление из-за ситуации с разведывательными аэростатами, которые входили в воздушное пространство страны последние три года. Об этом в ходе слушаний в парламенте сообщил премьер-министр Фумио Кисида, пишет Bloomberg.
«Анализ имеющейся информации позволяет с высокой долей вероятности предположить, что беспилотные аэростаты были запущены Китаем. По дипломатическим каналам китайскому правительству было сделано представление, в котором мы потребовали воздержаться от повторения подобных ситуаций, подчеркнув их совершенную неприемлемость», – сказал Кисида.
14 февраля министерство обороны страны опубликовало отчет, в котором приведено три случая нарушения воздушного пространства Японии неизвестными летательными аппаратами: ноябре 2019 г., январе 2020 г. и в сентябре 2021 г. В ведомстве заявили, что летательные аппараты принадлежали армии КНР.
В начале февраля в США зафиксировали китайский аэростат, который превышал стандарты коммерческих перевозок. 4 февраля он был сбит армией США. По сообщениям Пентагона, зонд собирал «важную информацию» о расположении военных объектов. После сбития аэростата в минобороны КНР сообщили о «чрезмерной реакции» американских властей. Ведомство также выразило решительный протест и заявило, что Китай оставляет за собой право предпринимать необходимые дальнейшие действия.