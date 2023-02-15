Япония сделала представление Китаю из-за ситуации с аэростатами

В начале февраля в США зафиксировали китайский аэростат, который превышал стандарты коммерческих перевозок. 4 февраля он был сбит армией США. По сообщениям Пентагона, зонд собирал «важную информацию» о расположении военных объектов. После сбития аэростата в минобороны КНР сообщили о «чрезмерной реакции» американских властей. Ведомство также выразило решительный протест и заявило, что Китай оставляет за собой право предпринимать необходимые дальнейшие действия.